Sinds het adembenemende moordmysterie Making a Murderer zijn de true-crimedocu’s op Netflix niet meer op twee handen te tellen. Superguide heeft de dertien beste titels voor je op een rijtje gezet.

13. Don’t F**k With Cats

In Don’t F**k With Cats zie je hoe een groepje kattenliefhebbers hun detectiveskills inzet om een dierenmishandelaar op te sporen. Ze verenigen zich in een Facebookgroep en ontleden élk minutieus detail van zijn verschrikkelijke kattenmartelfilmpjes. Terwijl ze dichterbij komen, begaat hun steeds gevaarlijker wordende doelwit - die de aandacht wel fijn vindt - nóg meer gruwelijke daden. Door de heftige beelden is deze reeks niet voor tere zieltjes...

12. I Am A Killer

Het concept achter Netflix-docuserie I Am A Killer is even simpel als ingrijpend: terdoodveroordeelde gevangen vertellen openhartig over de moorden die ze pleegden. De vaak verschrikkelijke verhalen van deze twintig gevangen grijpen je bij de strot. Afschuw, onbegrip, verbijstering; je gaat ’t allemaal voelen in deze achtbaan van emoties.

11. Confessions with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Ted Bundy is een van de beruchtste seriemoordenaars van de vorige eeuw. De koelbloedige moordenaar heeft tientallen, misschien zelfs honderden, vrouwen vermoord. Hij kwam aan zijn slachtoffers door te doen alsof hij hulp nodig had, of vermoordde ze in hun slaap. In deze documentaireserie komt hij zelf aan het woord. Je ziet interviews, archiefbeelden en geluidsopnamen van Ted vanuit zijn dodencel.

10. Long Shot

Dat de werkelijkheid soms vreemder is dan fictie, bewijst Long Shot. Deze korte documentaire vertelt het verhaal van Juan Catalan. Hij wordt beschuldigd van de moord op een zestienjarig meisje dat een politieverklaring heeft afgelegd over een gewelddadige straatbende. Catalan beweert dat hij ten tijde van de moord bij een honkbalwedstrijd was, maar heeft geen waterdicht alibi. Hulp komt uit zeer onverwachte hoek: Seinfeld-schrijver Larry David. Hoe dat zit, moet je vooral zelf ontdekken!

9. Amanda Knox

In 2007 was de wereld in de ban van Amanda Knox, een aantrekkelijke uitwisselingsstudente die verdacht werd van de moord op haar huisgenoot in Italië. Nog voor het proces begon, werd Knox door het slijk gehaald door de internationale pers. Ook de rechtbank had geen moeite om de studente te veroordelen. Pas na vier jaar achter tralies komt de waarheid over de schokkende moordzaak boven tafel. In deze documentaire wordt de beruchte zaak uitvoerig gereconstrueerd.

8. Evil Genius

In augustus 2003 ging een bankoverval in Amerika helemaal mis toen een pizzabezorger met een bom om zijn nek een bank binnenliep. De bom ontplofte (wat niet de bedoeling was) en zorgde voor een publieke moord. De serie gaat dieper in op de persoon achter deze misdaad. Bizar maar ook verslavend, waardoor je blijft kijken.

7. The Confession Tapes

Als een moordenaar de misdaad bekent, moet hij of zij het wel gedaan hebben. Toch? Na het zien van The Confession Tapes ben je hier niet meer zo zeker van. In deze vaak schokkende docuserie worden moorden die zijn bekend door de verdachten opnieuw onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de politie vaak smerige trucs inzet om de verdachten een bekentenis te ontlokken. Maar hoe bewijs je vervolgens je onschuld?

6. Tiger King

Een gestoorde serie die gerust de meest besproken Netflix-show van 2020 kan worden genoemd. Tiger King brengt een knotsgekke wereld in beeld: die van de exotische dierenverzamelaars, hun onderlinge haat en nijd en leefwerelden waar je je eigenlijk niets bij kunt voorstellen. Met in het bijzonder Joe Exotic, een B-countryzanger met matje én een eigen tijgerdierentuin. Zijn strijd met dierenactiviste en aartsrivaal Carole Baskin zorgt voor het true-crimegedeelte van deze reeks. Steeds wanneer je denkt dat het gewoonweg niet chaotischer, gestoorder of verwarrender kan, bewijst Tiger King het tegendeel.

5. Wild Wild Country

Documentaireserie Wild Wild Country gaat over de Bhagwanbeweging, die zich baseerde op een veelheid aan spirituele en godsdienstige bronnen en invloeden. De omstreden sekteleider Oysho (beter bekend als Bhagwan), kwam in de jaren tachtig in opspraak nadat hij een utopische stad bouwde in de woestijn van Oregon. De beweging zette zich af tegen de bestaande religieuze, maatschappelijke en politieke orde. Zijn sekte, de Rajneesh, was zeer controversieel door de niet-Westerse manier van leven. De vestiging in Oregon zorgde voor grote conflicten met de lokale bevolking en leidde uiteindelijk tot een (inter)nationaal schandaal.

4. Team Foxcatcher

In 1996 vond een spraakmakende moordzaak plaats in de Amerikaanse worstelwereld. Spil in de zaak is John du Pont. Deze steenrijke sportfan bouwt een trainingskamp op zijn landgoed, waar professionele worstelaars kunnen wonen en werken. Maar de excentrieke multimiljonair begint zich steeds vreemder te gedragen en de worstelaars verkeren zonder het te weten in groot gevaar. Wat Team Foxcatcher zo griezelig maakt, is dat de meeste beelden op het trainingskamp zijn geschoten door de worstelaars zelf. Je ziet hun huisbaas hierdoor steeds verder afglijden in zijn eigen wereld vol waandenkbeelden… met fatale gevolgen. In 2014 werd deze bizarre moordzaak verfilmd met Channing Tatum en Steve Carell in de hoofdrollen.

3. The Disappearance of Madeleine McCann

De vermissing van de Britse Madeleine McCann heeft ons jarenlang in de ban gehouden. Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann uit het vakantieappartement in Portugal, waar zij met haar gezin was. Terwijl de ouders uit eten waren, sliepen Maddie en haar broertje en zusje in het appartement. Toen de moeder bij de kinderen checkte of alles oké was, was er geen enkel spoor van Maddie te bekennen. Maddie’s ouders beweren vanaf het begin dat er sprake was van ontvoering. De politie vindt hier echter geen bewijs voor. Jaren na de verdwijning is er nog steeds geen enkel spoor van Maddie te bekennen.

2. Casting JonBenet

De moord op JonBenet Ramsey hield in december 1996 de hele wereld bezig. Het zesjarige kind werd dood aangetroffen in de kelder van haar ouders. Doordat het meisje diverse schoonheidswedstrijden had gewonnen, had ze al op jonge leeftijd een naam opgebouwd. Ging het om een ongeluk? Was een van de ouders schuldig? Heeft haar broertje iets doms gedaan of was het de Kerstman die langs kwam tijdens een kerstfeestje? De vraag is nooit beantwoord en regisseur Kitty Green is op bijzondere wijze op zoek gegaan naar antwoorden, wat heeft geleid tot Casting JonBenet.

1. Making a Murderer

Dit is de serie waar het allemaal mee begon. Making a Murderer werd zonder bombarie op Netflix gezet, maar groeide razendsnel uit tot een van de meest spraakmakende titels van de streaminggigant. In deze tiendelige serie wordt de moord op Teresa Halbach tegen het licht gehouden. Alle aanwijzingen wijzen in de richting van Steven Avery, maar al snel rijst het vermoeden dat de moordverdachte het slachtoffer is van een complot van een wraakzuchtige sheriff. Making a Murderer is een serie die even schokkend als verslavend is. Het explosieve einde vraagt om een vervolg en die kreeg de serie ook.