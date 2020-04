De comedy Late Night wordt maandag toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Emma Thompson speelt hierin Katherine Newbury, een stijve talkshowhost wier baan op de tocht staat. Weet de nieuwe schrijfster voor het programma, gespeeld door Mindy Kaling, Newbury een nieuw imago te geven?

Newbury presenteert al jaren een legendarische talkshow in de stijl van de The Late Show en The Tonight Show. Achter de schermen is ze echter een stijve hark en al haar schrijvers zijn doodsbang voor haar. Dus als ze aan hen vraagt wat ze kunnen doen om haar kijkcijfers weer uit het slop te trekken en de talkshow te redden, blijft het angstvallig stil.

Dan verschijnt Molly Patel, een nieuwe schrijfster voor het team dat volledig uit witte mannen bestaat. Erbij horen gaat niet makkelijk, maar toch is Molly vastberaden om Katherine te helpen.

In het rijtje kantoorcomedy's

Late Night past perfect in het rijtje van uitstekende kantoorcomedy's zoals The Office en 30 Rock. Kaling was ook de schrijfster van de film en weet de hedendaagse problemen in talkshowland uitstekend aan te stippen. Uiteraard wordt het regelmatig aangevuld met goede grappen en daardoor wordt de film op Rotten Tomatoes beloond met een 8.

