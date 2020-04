Inmiddels is hij 35 jaar oud, maar de tienerproblemen in The Breakfast Club zijn nog altijd even herkenbaar. Vrijdag verschijnt de jeugdklassieker van John Hughes op Netflix.

In The Breakfast Club moeten vijf compleet verschillende scholieren in het weekend nablijven. Stereotypes lijken het te zijn, zoals een koele crimineel, een prom queen en een buitenbeentje.

De film speelt zich voornamelijk af binnen de muren van de bibliotheek, waar de jongeren zich stierlijk vervelen en aanvankelijk geen interesse in elkaar lijken te hebben hebben. Gaandeweg leren ze elkaar echter beter kennen. Kloppen die stereotyperingen wel, of hebben deze jongeren misschien meer raakvlakken dan ze dachten?

De Amerikaanse regisseur John Hughes brak in de jaren tachtig door met ontwapenende en komische films, waarmee hij veel begrip voor tienerproblemen toonde. Hij brak in 1984 door met Sixteen Candles, die tevens vrijdag op Netflix verschijnt. Ferris Bueller's Day Off, waarin een jonge Matthew Broderick te zien is, staat al langere tijd op de streamingdienst.

De films van Hughes zijn de afgelopen decennia een inspiratiebron geweest voor verschillende filmmakers. Zo werd er recentelijk in het tweede seizoen van Sex Education nog naar The Breakfast Club geknipoogd.

85 Video Trailer van The Breakfast Club

