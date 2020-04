Paaseieren hoef je dit weekend niet alleen maar in de tuin te zoeken. Regisseurs verstoppen ook geregeld easter eggs in films; kleine grapjes en verwijzingen voor de echte liefhebbers. In samenwerking met Superguide zet NU.nl er tien op een rij.

Rapunzel zit in Frozen

Disney verstopt regelmatig easter eggs in de animatiefilms. Zo bestaat het koninkrijk van Rapunzel uit Tangled in hetzelfde universum als dat van Elsa uit Frozen. De langharige prinses wordt zelfs uitgenodigd om de kroning van Elsa bij te wonen. Rapunzel is alleen moeilijker te herkennen door haar korte bruine haar, wat ze pas heeft aan het eind van Tangled.

Batman v Superman was al te zien in I Am Legend

Stripverhalen waarin Batman het tegen Superman opneemt bestaan al decennia, en daar is ook de filmwereld zich van bewust. Nog voordat Batman v Superman: Dawn of Justice verscheen in 2016, knipoogde I Am Legend er al naar. De sciencefictionthriller uit 2007, die zich afspeelt in 2012, toont een reclame voor de superhelden wanneer Will Smith door de straten van New York raast.

De Star Wars-verwijzing in Indiana Jones

Regisseur Steven Spielberg is bevriend met Star Wars-bedenker George Lucas, die tevens Spielbergs Indiana Jones-avonturen produceert. Hun films verwijzen dan ook geregeld naar elkaar. Een van de subtielste knipogen zit in Raiders of the Lost Ark. Harrison Ford komt daarin een gouden artefact tegen met de robots C-3P0 en R2-D2 erin gegraveerd. De opnames voor een vijfde Indiana Jones-film staan overigens gepland voor deze zomer.

Toy Story verwijst volop naar horrorklassieker

Pixar lijkt idolaat te zijn van Stanley Kubricks horrorklassieker The Shining. Er zijn niet alleen verwijzingen naar te vinden in Coco, maar ook in verschillende Toy Story-films. Zo keert het iconische vloerpatroon van het horrorhotel regelmatig terug, bijvoorbeeld in de kamer van de gemene buurjongen Sid. Daarnaast duikt het getal 237 vaak op. In The Shining is dat het nummer van een beruchte hotelkamer.

Pulp Fiction wordt geciteerd in Captain America: The Winter Soldier

Samuel L. Jackson speelt Nick Fury in de Marvel-films, maar de acteur is ook wereldberoemd door Pulp Fiction. Daarin speelt hij huurmoordenaar Jules, die bij iedere opdracht een passage uit de Bijbel citeert voordat hij z'n trekker overhaalt. De regisseurs van Captain America: The Winter Soldier konden het niet laten om dat citaat op de grafsteen van Fury te plaatsen.

Alfred Hitchcock verstopte zichzelf regelmatig

Een van de grootste easter egg-fanaten was Alfred Hitchcock. In 40 van zijn 52 films is de regisseur zelf ergens te vinden. De ene keer loopt hij even door het beeld, de andere keer is er een lichtreclame te zien met zijn silhouet. In Lifeboat lijkt hij nergens te bekennen, totdat iemand een krant openslaat en de volslanke regisseur model staat voor een dieetadvertentie.

Seks in Harry Potter?

In Harry Potter and the Prisoner of Azkaban maken we kennis met de Sluipwegwijzer, een magische kaart waarop te zien is waar mensen zich bevinden. Tijdens de aftiteling zijn er kort twee voetsporen te zien die erg dicht bij elkaar staan. Kussen ze elkaar of is het toch iets anders? De meningen zijn verdeeld. Let in onderstaande video op de hoek links onderin.

6 Video Zit er een verborgen seksscène in Harry Potter?

E.T. is een buitenaards ras in Star Wars

Spielberg knipoogde naar Lucas in Raiders of the Lost Ark, maar het gebeurde ook andersom. Lucas maakte van E.T. een buitenaards ras in Star Wars. De wezens worden zelfs vertegenwoordigd in de senaat in Star Wars: Episode I – The Phantom Menace.

Het schild van Captain America zit al in de eerste Iron Man

Marvel verstopt graag kleine verwijzingen naar toekomstige superheldenfilms. Dit begon al in het prille begin, met de eerste Iron Man-film. In een korte scène ligt het Captain America-schild op de werkbank van Tony Stark. Bekijk hier een lijst van alle Marvel-films die nu in productie zijn.

Koffiebekers duiken overal op in Fight Club

Fight Club-regisseur David Fincher was gefascineerd door hoeveel Starbucks-filialen er in de Verenigde Staten te vinden zijn. Meer reden had hij niet nodig om de beroemde koffiebekers in vrijwel iedere scène van de film terug te laten keren.