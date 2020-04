Televisies en streamingdiensten draaien de afgelopen weken overuren. Wie zich lange tijd wil storten op dezelfde personages, kan terecht bij uiteenlopende series. NU.nl zet in samenwerking met Superguide verschillende reeksen op een rij die inmiddels tien of meer seizoenen hebben.

The Walking Dead - tien seizoenen

De eerste aflevering van deze populaire zombieserie werd op 31 oktober 2010 uitgezonden. Inmiddels zijn we aanbeland bij het tiende seizoen, dat via FOX te volgen is. Daarnaast ligt The Walking Dead: World Beyond klaar, hoewel die spin-offreeks van twee seizoenen tijdelijk is uitgesteld. De eerste negen seizoen van The Walking Dead zijn via Netflix te zien.

Hawaii Five-O - tien seizoenen

Deze politieserie, over een speciale politie-eenheid in Honolulu, liep oorspronkelijk tussen 1968 en 1980. Later kreeg hij een moderne herstart, met rollen voor onder anderen Scott Caan en Daniel Dae Kim. Via Videoland en Amazon Prime zijn er inmiddels tien seizoenen te bekijken.

Doctor Who - twaalf seizoenen

Ook Doctor Who kent een oude serie én een nieuwe serie. De tijd- en ruimtereiziger uit de titel werd tot 1989 gespeeld door zeven verschillende acteurs, in 26 seizoenen. In 2005 startte er een moderne serie, die momenteel nog steeds loopt. Twaalf seizoenen zijn er inmiddels verschenen, met vijf verschillende 'Doctors'. De serie is normaliter te volgen via BBC, maar Amazon Prime biedt ook zes moderne seizoenen aan.

101 Video Eerste interview met nieuwe Doctor Who Jodie Whittaker

Supernatural - vijftien seizoenen

Op 13 september 2005 maakte de wereld kennis met de gebroeders Winchester, die de jacht openden op bovennatuurlijk gespuis. Na vijftien seizoenen wordt er dit jaar een einde gebreid aan Supernatural. In Nederland is de serie te volgen via SBS9. Alle seizoenen staan daarnaast op Amazon Prime.

Grey's Anatomy - zestien seizoenen

Ondanks dat veel van de bekende acteurs uit de begindagen van Grey's Anatomy de serie inmiddels verlaten hebben, ziet ABC-baas Karey Burke nog jaren van nieuwe afleveringen voor zich. Ziekenhuisseries zijn dan ook vaker populair gebleken. House kreeg acht seizoenen en E.R. had er in totaal vijftien.

NCIS - zeventien seizoenen

Deze politieserie, een spin-off van JAG, werd op 23 september 2003 voor het eerst uitgezonden. Drie jaar later dan het vergelijkbare CSI, maar van die reeks worden inmiddels geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. NCIS heeft tot nu toe zeventien seizoenen, waarvan de laatste zeven via Amazon Prime te zien zijn.

215 Video De meest controversiële South Park-afleveringen

South Park - 23 seizoenen

Deze satirische serie, over vier basisschoolkinderen in een Amerikaans dorpje, verscheen voor het eerst op 13 augustus 1997. Het eerste seizoen is op Netflix te zien, net als reeksen zeventien tot en met twintig. Seizoen 23 verscheen was eind 2019 via Comedy Central te zien.

The Simpsons - 31 seizoenen

Verschillende animatieseries weten het lang vol te houden. Naast South Park, zijn ook SpongeBob SquarePants en Family Guy al geruime tijd bezig. Maar één serie spant de kroon. In 2019 verscheen het 31ste seizoen van The Simpsons bij FOX. De dertig andere seizoenen zijn via Disney+ te zien.