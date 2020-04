Genoeg diversiteit weer in het nieuwe Videoland-aanbod deze week! Zo kun je genieten van de spannende missies van de Five-0, lekker meezingen met de kinderliedjes van juf Roos en de scheurende bolides in Need for Speed. Deze series en films kan je nu kijken op Videoland.

Series

Hawaii Five-0 - Seizoen 9

Inmiddels zijn er op Videoland negen seizoenen te vinden van deze zonnige politieserie, een remake van de gelijknamige reeks die tussen 1968 en 1980 liep. Scott Caan, Daniel Dae Kim en Alex O'Loughlin horen bij het speciale politieteam Five-0, dat de strijd aangaat tegen de criminelen van Honolulu. De agenten worden dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke moordzaken en persoonlijk drama.

A Million Little Things - Seizoen 2

Een hechte vriendengroep in Boston wordt opgeschrikt wanneer een van hen plotseling zelfmoord pleegt. Terwijl ze met eigen privéproblemen kampen en intussen het verlies een plek proberen te geven, realiseren ze zich ook dat ze het maximale uit hun vriendschap willen halen.

Films

Need for Speed

Videoland neemt deze gameverfilming over nadat hij vorige week van Netflix verdween. Tobey Marshall (Aaron Paul) verliest zijn broertje bij een raceongeluk, belandt zelf onterecht in de gevangenis en zweert wraak op de man die alles veroorzaakte. Dino Brewster (Dominic Cooper) moet terug worden gepakt tijdens een grote race door de Verenigde Staten, maar deze gladde zakenman laat dat niet zomaar gebeuren. Intussen wordt Marshall op de hielen gezeten door de politie.

Snowpiercer

Onze planeet is in 2031 in een nieuwe ijstijd terechtgekomen. De overlevenden wonen in een enorme trein die door alle sneeuw en ijs heenraast: de 'Snowpiercer'. De rijken in de trein regeren met ijzeren vuist over de rest van de bewoners. Curtis (Chris Evans) en zijn metgezellen hebben daar schoon genoeg van. De lagere klasse, die in het achterste gedeelte van de trein zit, besluit zich een weg naar het voorste gedeelte te knokken om een revolutie te ontketenen. Regisseur Bong Joon-ho was eerder dit jaar de grote winnaar bij de Oscars met de thriller Parasite.

Video Trailer: Snowpiercer

Escobar: Paradise Lost

Benicio del Toro duikt in de rol van de beruchte drugsbaron Pablo Escobar, in deze misdaadfilm uit 2014. Hoofdpersoon is de Canadese surfer Nick (Josh Hutcherson), die op vakantie in Colombia verliefd wordt op een lokale jonge vrouw. Nadat hij ontdekt dat zij Escobars nichtje is, wordt de surfer meegesleurd in een leven vol drugs en geweld.

Meneer Pluizenbol

Ook deze titel is van Netflix naar Videoland verplaatst. Zakenman Tom Brand (Kevin Spacey) moet op het laatste moment nog een verjaardagscadeau voor zijn dochtertje regelen, en komt terecht bij een mysterieuze dierenwinkel. De verkoper (Christopher Walken) laat de arrogante Brand niet zomaar weglopen en plaats zijn geest in het lichaam van een kat. De vader krijgt een week de tijd om de relatie met zijn familie te verbeteren, anders zal hij voorgoed in het poezenlijf vast blijven zitten.