Naast een groot aantal speelfilms en series, heeft Netflix ook uiteenlopende documentaires te bieden. In samenwerking met Superguide zet NU.nl een aantal verbazingwekkende en spraakmakende titels op een rij.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Deze docuserie staat inmiddels in de top drie van best bekeken Netflix-titels in Nederland. Voor wie er nog niet aan toe is gekomen: Tiger King duikt in de bizarre wereld van tijgerfokkers en -verzamelaars in de Verenigde Staten. Spil van het verhaal is de flamboyante Joe Exotic, die met zijn eigen dierentuin veel vrienden en vijanden maakt. Dat loopt verontrustend ver uit de hand, blijkt in zeven afleveringen. Naar verluidt verschijnt er binnenkort een extra aflevering.

Icarus

Na het schandaal rondom Lance Armstrong, wil amateurwielrenner Bryan Fogel erachter komen hoe dopingregels omzeild kunnen worden. Hij komt terecht bij dokter Grigory Rodchenkov, hoofd van het Russische antidopinglaboratorium. Terwijl Fogel onderzoek doet, wordt duidelijk dat Rodchenkov betrokken is bij het grootste dopingschandaal uit de geschiedenis van de Olympische Spelen. Icarus werd in 2018 bekroond met een Oscar voor beste documentaire.

Miss Americana

Taylor Swift maakt grote veranderingen door terwijl ze naar de wereldtop klimt. In Miss Americana zien we hoe ze met haar hectische leven omgaat. Haatreacties gaan haar niet in de koude kleren zitten. Ook vertelt ze over de eetstoornis die ze als jonge artiest ontwikkelde, onder meer door wat er in roddelbladen over haar werd geschreven.

Sportdocumentaires

Het EK Voetbal is verschoven naar 2021 en het Formule 1-seizoen is voorlopig opgeschort. Sportliefhebbers kunnen intussen bij Netflix terecht. Zo is daar de docureeks Formula 1: Drive to Survive (waar Max Verstappen zelf minder blij mee is) te zien. Of First Team Juventus, over de gerenommeerde voetbalclub Juventus op en naast het veld.

The Trials of Gabriel Fernandez

De achtjarige Gabriel Fernandez stierf in 2013 nadat hij langdurig door zijn ouders was mishandeld. Hoe kon dit gebeuren? Waarom werd er niet eerder ingegrepen? In deze documentaire, die sinds eind februari op Netflix staat, volgen we de rechtszaak tegen Gabriels ouders en het onderzoek naar falende overheidsinstanties.

Being Elmo: A Puppeteer’s Journey

Portret over Kevin Clash, de man achter de geliefde Sesamstraat-pop Elmo. Met Whoopi Goldberg als verteller, zien we hoe de poppenspeler vanuit een arbeidersgezin in Baltimore terechtkwam bij de televisiefamilie van Jim Henson. Tegenwoordig wordt Clash gezien als een van de creatieve krachten achter Sesamstraat.

