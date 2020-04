De afgelopen week voegde Netflix een groot aantal nieuwe titels toe. Zo verscheen onder meer het nieuwe seizoen van La casa de papel en staat de comedyserie Community volledig online. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht van de belangrijkste releases.

Series

La casa de papel

De Spaanstalige misdaadserie La casa de papel is terug met een vierde deel. 'El Professor' denkt dat zijn grote liefde Lisbon geëxecuteerd is, Río en Tokio hebben net een legertank opgeblazen en Nairobi vecht voor haar leven. Zij werd aan het einde van het derde seizoen namelijk neergeschoten. De bende verliest hoop en keert zich tegen elkaar.

Community

Alle zes seizoenen van comedyserie Community staat online. We volgen Jeff Winger (Joel McHale), een advocaat die zijn vergunning vervalste en als straf terug naar school moet. Hij komt terecht op Greendale en vormt een studiegroepje met andere verschoppelingen. Community is geliefd vanwege scherpe verhaallijnen, snelle dialogen en popcultuurverwijzingen.

Nailed It!

Comédienne Nicole Byer ontvangt in het vierde seizoen van Nailed It! weer de slechtste thuisbakkers. Zij moeten de mooiste taarten en cakes zien na te maken. De winnaar krijgt 10.000 dollar (ongeveer 9.250 euro).

Pokémon: Sun & Moon Ultra Legends

In dit derde seizoen van de Sun & Moon-reeks (inmiddels het 22e seizoen van de Pokémon-serie) gaan trainer Ash Ketchum en zijn trouwe Pikachu verder met het verkennen van de Hawaï-achtige Alola-regio.

The Windsors

Droogkomische soapserie waarin de Britse Royal Family op de hak wordt genomen. Acteurs kruipen in de huid van uitvergrote versies van Harry en Meghan, William en Kate, en prins Charles. Het derde seizoen staat nu op Netflix.

138 Video De trailer van La casa de papel - Seizoen 4

Films

Insidious

Moderne horrorklassieker uit 2010 van James Wan, de man achter de even zo huiveringwekkende Conjuring-franchise. In Insidious wordt de jonge Dalton plotseling niet meer wakker. Hij blijkt in verbinding te staan met een duistere wereld, die het huis van de familie Lambert begint te terroriseren. Bekijk hier een lijst met tien horrortips.

Lion

In deze tranentrekker, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, verdwaalt het vijfjarige Indiase jongetje Saroo na een ritje met de trein. Hij verliest zijn broertje en belandt uiteindelijk in een weeshuis. Hij wordt geadopteerd door een Australisch echtpaar, maar blijft altijd benieuwd naar zijn biologische familie. Als volwassene (Dev Patel) probeert Saroo zijn vader en moeder terug te vinden.

Step Brothers

Komieken Will Ferrell en John C. Reilly spelen in Step Brothers twee veertigers die nog steeds bij hun ouders wonen. Brennan en Dale worden tegen wil en dank kamergenoten wanneer hun ouders gaan trouwen. Dat loopt al snel uit de hand, dus komt hun vader met maatregelen. Brennan en Dale krijgen een week om een baan te zoeken, anders worden ze uit huis gegooid.

Onze Jongens

Na een periode van korte afwezigheid keerde Onze Jongens deze week weer terug op de streamingdienst. Spierbundel Jorrit (Jim Bakkum) pakt zijn oude baantje als bouwvakker weer op bij goede vriend Bas (Martijn Fischer). De business gaat echter niet zo lekker dus besluit Jorrit om een stripperservice te beginnen.

Studio Ghibli

Ook verscheen deze week de laatste lading Studio Ghibli-films op Netflix. De catalogus van de befaamde Japanse animatiestudio is compleet nu ook Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl's Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013) en When Marnie Was There (2014) online staan.

Video Trailer: Onze Jongens

Documentaires

Sunderland 'Till I Die

In het tweede seizoen van deze reeks geven de makers weer een onthullend kijkje achter de schermen van voetbalclub Sunderland. Inclusief alle financiële heisa, frustraties over spelersmakelaars en de constante stress om te promoveren.

How To Fix A Drugs Scandal

Deze miniserie gaat over forensisch chemicus Sonja Farak, die duizenden rechtszaken wist te beïnvloeden door te knoeien met bewijsmateriaal. Na een tijd werd duidelijk dat ze drugsverslaafd was en de in beslag genomen drugs zelf gebruikte.

Marley

Marley is een portret over reggae-icoon Bob Marley en de verschillende facetten uit zijn leven. Zijn opkomst, rol in de muziekhistorie, de fanbase en zijn rol als sociaal en politiek fenomeen komen aan bod. De familie Marley gaf toestemming voor het gebruiken van intieme en zeldzame beelden.

La casa de papel: El Fenómeno

De maker en acteurs van La casa de papel bespreken het onverwachte succes van de serie. Ook blikken ze terug op de begindagen van de show. Zo was de misdaadreeks nog geen hit toen het op de Spaanse tv verscheen. Pas toen Netflix het aankocht, veranderde het in een wereldwijde sensatie.