Abonnees van Ziggo Movies & Series XL, Disney+ en Amazon Prime Video kunnen de komende tijd hun hart ophalen. In april verschijnen er weer uiteenlopende films en series op de streamingdiensten. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht van de belangrijkste releases.

Ziggo Movies & Series XL

1 april: Curb Your Enthusiasm

Larry David was een van de creatieve geesten achter Seinfeld en in Curb Your Enthusiasm speelt hij zelf de hoofdrol. Met een documentaire-achtige opzet, waarbinnen veel wordt geïmproviseerd, laat hij sociaal ongemak volop schuren. De comedyserie, waarin de schrijver een fictieve versie van zichzelf speelt, heeft sinds de start 38 Emmy-nominaties gekregen en is inmiddels aanbeland bij het tiende seizoen.

115 Video Trailer van Curb Your Enthusiasm - Seizoen 10

6 april: Cougar Town

Alle zes seizoenen van Cougar Town verschijnen op Ziggo. De serie volgt de escapades en relaties van een stel buren uit Gulhaven, Florida. Courteney Cox, onder meer bekend van Friends, is te zien als de gescheiden Jules. Ze begint te wennen aan haar nieuwe leven en is klaar om nieuwe mannen te ontmoeten. Haar buren, vrienden en zoon loodsen haar door de nieuwe levensfase heen.

13 april: Insecure

Insecure volgt de ongemakkelijke situaties waar twee moderne vrouwen in Los Angeles tegenaan lopen. Hoofdrolspeelster Issa Rae werd inmiddels voor een Emmy en tweemaal voor een Golden Globe genomineerd.

28 april: I Know This Much Is True

Dominick en Thomas Birdsey zijn een identieke tweeling met één belangrijk verschil: Thomas wordt geplaagd door paranoïde schizofrenie. Dominick blikt terug op een zware tijd, waarin hij probeerde om zijn broer uit een inrichting te krijgen. Beide mannen worden gespeeld door Mark Ruffalo, onder meer bekend van de Avengers-films en Oscar-winnaar Spotlight.

Bekijk hier het volledige aanbod van Ziggo Movies & Series XL.

Disney+

3 april: Elephant

Meghan Markle sprak deze documentaire in over de Afrikaanse olifant Shani. Samen met haar zoontje Jomo legt ze een reis van honderden kilometers af door de Kalahariwoestijn.

90 Video Trailer Disney-documentaires Elephant en Dolphin Reef

3 april: Star Wars: The Clone Wars

Na zeven seizoenen komt animatieserie Star Wars: The Clone Wars tot een einde. Vrijdag verschenen de laatste zeven afleveringen uit de sciencefictionreeks. Centraal staan de avonturen van Anakin Skywalker en Obi-Wan Kenobi tijdens de kloonoorlog. Een verhaal dat zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van speelfilms Attack of the Clones en Revenge of the Sith.

10 april: Night at the Museum

Ben Stiller moet noodgedwongen een baan aannemen als nachtbewaker in een museum. Dat werk blijkt echter alles behalve saai te zijn. In het natuurhistorisch museum komt 's nachts alles tot leven. Van piepkleine cowboys en Romeinen tot het enorme skelet van een T-Rex. De levendige museumcollectie wordt gespeeld door onder anderen Owen Wilson, Robin Williams en Rami Malek.

Bekijk hier het volledige aanbod van Disney+.

Amazon Prime Video

3 april: Tales From The Loop

Afgelopen vrijdag startte er een nieuwe Amazon Prime Original, gebaseerd op de futuristische ontwerpen van de Zweedse artiest Simon Stalenhag. De eerste beelden beloven een mysterieuze wereld waarin een slaperig stadje boven The Loop woont; een machine die de mysteries van het universum moet oplossen. Voor de omwonenden stapelen de vreemde gebeurtenissen zich op.

97 Video Trailer van Tales from the Loop

17 april: Bosch

De langstlopende Amazon Prime Original gaat verder met het zesde seizoen. Harry Bosch (Titus Welliver) is een gerenommeerde moorddetective die voor de politie in Los Angeles werkt. In het nieuwste seizoen zit hij een terrorist op de hielen.

Bekijk hier het volledige aanbod van Amazon Prime Video.