La casa de papel gaat vanaf vrijdag op Netflix verder met het vierde seizoen. In samenwerking met Superguide zet NU.nl de belangrijkste zaken op een rij, zodat de liefhebbers goed voorbereid het weekend in kunnen.

Een korte terugblik is op z'n plaats. In het eerste seizoen van La casa de papel zagen we hoe een geniale professor met een groep dieven de grootste overval uit de Spaanse geschiedenis pleegt.

Later lukt het de bende om hun buit weg te smokkelen uit de Koninklijke Munt in Madrid. Zij leiden vervolgens een luxeleventje, totdat Río gevangen wordt genomen door de militaire dienst.

Om hem te bevrijden, brengt 'El Profesor' de rest van de dieven weer bij elkaar. Ze breken in bij de centrale bank van Spanje om goud en geheimen te stelen. En om te eisen dat Río vrij wordt gelaten. De overval loopt echter al snel uit de hand.

Start met grote chaos

En daarmee beginnen we aan seizoen vier van La casa de papel. Net zoals in seizoen twee de eerdere overval werd afgerond, geeft de vierde reeks een vervolg aan de overval uit seizoen drie. En dat begint meteen met grote chaos.

El Professor denkt dat zijn grote liefde Lisbon geëxecuteerd is, Río en Tokio hebben net een legertank opgeblazen en Nairobi vecht voor haar leven. Zij werd aan het einde van het derde seizoen namelijk neergeschoten. De bende verliest hoop, keert zich tegen elkaar.

In de nieuwe afleveringen zien we hoe ver 'El Professor' bereid is te gaan om zijn team te redden. En hoe ver de autoriteiten intussen willen gaan om de bende te stoppen. Daarbij worden ze geholpen door Gandia, hoofd beveiliging van de Spaanse bank. Hij wil het plan van de dieven van binnenuit saboteren.

De vertrouwde gezichten duiken weer op in het nieuwste seizoen van La casa de papel. Inclusief een opvallende verschijning. Overvaller Berlin, broer van de professor, werd doodgeschoten in seizoen twee maar is nu toch in de nieuwste trailer te zien. Waarschijnlijk gaat het hier dus om flashbacks.