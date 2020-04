Bekende sprookjes krijgen een duistere twist in Tell Me A Story en tienerperikelen gaan verder in het nieuwe seizoen van H3L. Videoland breidde deze week het aanbod verder uit. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht van de nieuwste releases.

Series

Tell Me A Story - Seizoen 2

Deze thrillerserie geeft ook dit seizoen weer een naargeestige draai aan beroemde sprookjes. In seizoen één zagen we hoe de drie biggetjes, Roodkapje en Hans en Grietje werden omgetoverd tot psychologische thrillers. In het nieuwe seizoen draait het om iconische prinsessen. Belle en het Beest, Doornroosje en Assepoester krijgen allemaal een nieuw verhaal.

61 Video Trailer van Tell Me A Story - seizoen 2

H3L - Seizoen 2

H3L is terug met elke schooldag een nieuwe aflevering. We volgen de tweeling Tess en Thomas op de middelbare school, samen met hun vrienden Olivier, Roos en Faiz. Liefde, ruzies, familiedrama: de welbekende tienerperikelen komen weer aan bod.

Films

Flits & het magische huis

De jonge kat Flits is zijn familie kwijt en komt terecht bij oud-goochelaar Laurens, die een huis deelt met een robot en pratende huisdieren. Zij zijn niet allemaal even blij met hun nieuwe gast, maar toch moeten ze samenwerken. Het huis dreigt namelijk afgepakt te worden door een gemene neef. De stem van Laurens wordt verzorgd door oud-advocaat Bram Moszkowicz. Jada Borsato sprak de stem in van het dappere meisje Izzie en verzorgde tevens de titelsong.

