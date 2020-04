Het aanbod van Netflix breidt woensdag uit met Community, de komische serie over volwassenen die teruggaan naar de schoolbanken. Een korte uitleg over de succesvolle reeks, die tussen 2009 en 2015 werd gemaakt.

Op het Greendale Community College is iedereen welkom die om wat voor reden dan ook nog een opleiding wil volgen. Een gescheiden moeder, een advocaat die weer hogerop probeert te komen, een voormalige quarterback; ze belanden allemaal bij elkaar in de klas. De buitenbeentjes, die weinig raakvlakken met elkaar lijken te hebben, besluiten een studiegroep te vormen.

Bekende cast en crew

In Community duiken verschillende bekende gezichten op. Zo kennen we Chevy Chase nog uit klassieke comedy's als National Lampoon's Vacation, was Ken Jeong onder meer te zien in de Hangover-films en heeft Donald Glover een succesvolle muziekcarrière onder zijn alias Childish Gambino.

Bedenker Dan Harmon heeft inmiddels succes met een andere komische serie. In 2018 werd bekend dat de futuristische animatiereeks Rick & Morty zeventig nieuwe afleveringen zou krijgen. Eind 2019 verschenen de eerste vijf afleveringen van het vierde seizoen, in mei worden er nieuwe avonturen online gezet.

Mogelijkheid voor Community-film

Het doek voor Community viel in 2015, maar fans van de serie hopen nog altijd op een terugkeer. De makers speculeerden eind 2019 nog over een film. Harmon vertelde toen dat hij bang was dat de cast zou terugkrabbelen als hij eenmaal een script klaar had. Maar de acteurs zweerden plechtig dat ze zouden meedoen. Het blijft afwachten of er daadwerkelijk iets van de plannen terechtkomt.