Netflix voegt niet alleen veel titels toe: er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

Vooral dinsdag zullen er gedurende de dag veel titels verdwijnen. Zo staan de actiecomedy Snatch en oorlogsklassieker Das Boot voor het laatst op Netflix. Ook de horror Orphan, One Direction-documentaire 1D en racethriller Need for Speed zullen verdwijnen.

31 maart:

Let op: Bij publicatie van dit artikel kan een aantal titels al verwijderd zijn.

300

8MM

The Affair

The Bad Kids

Buddymoon

Cash Cab

Catching the Sun

The Cave

Das Boot

Derren Brown: Apocalypse and Fear

Derren Brown: Infamous

Don't Look Down

First Sunday

Fishpeople

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Gevoel voor Tumor

Great Interior Design Challenge

Hartenstraat

The Heroic Legend of Arslan

In Vlaamse Velden

Iverson

My Girl

The Only Way is Essex

One Direction: 1D This is Us

Orphan

Prisoners

See No Evil, Hear No Evil

Snatch

Takers

Thorne, Sleepyhead

Thorne, Scaredy Cat

Worst Cooks in America Collection

The Undateables

1 april:

Troy

Wolf Warrior 2

2 april:

Daddy's Home 2



3 april:

Ali Baba ve 7 Cüceler

Eksi Elmalar

Küçük Esnaf

Pek Yakinda

Organize Isler

Ask Tesadüfleri Sever

Hadi Insallah

Bir Baba Hindu

Istanbul Kirmizisi

Görümce



4 april:

Chewing Gum

Meneer Pluizenbol



7 april:

Residue

14 april:

Over the Garden Wall

Ben 10

The Powerpuff Girls



23 april:

Pretty Little Liars