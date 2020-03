De series die Amazon Prime te bieden heeft, variëren van fantasy tot drama en comedy. In samenwerking met Superguide maakt NU.nl een overzicht van tien populaire titels.

Carnival Row

Na een verwoestende oorlog in het land van de feeën verhuizen talloze vluchtelingen naar de grote stad. De menselijke stedelingen moeten niets hebben van deze fabelfiguren, die worden gehuisvest in de achterbuurt Carnival Row. Orlando Bloom speelt een detective die in die wijk probeert een reeks bizarre moorden op te lossen. Tussen de feeën ontmoet hij plotseling zijn ex-vriendin Vignette (Cara Delevingne).

The Boys

Nadat zijn vriendin is vermorzeld door een superheld, wordt Hughie (Jack Quaid) benaderd door een vreemde figuur: Billy Butcher (Karl Urban). Samen besluiten ze wraak te nemen op The Seven, een team dat al jaren misbruik maakt van hun bovenaardse krachten. The Boys geeft een komische, gewelddadige draai aan het superheldengenre.

The Expanse

De mensheid heeft het zonnestelsel gekoloniseerd, maar is daardoor uiteengevallen in drie verschillende groeperingen. De Verenigde Naties proberen alles te besturen vanaf de aarde, Mars is een machtige nieuwe ruimtekolonie en een kleine groep regeert op verdere afstand. Aan boord van het ruimteschip Rocinante werken leden van deze verschillende overheden samen om een oorlog te voorkomen.

Star Trek: Picard

Patrick Stewart is terug als Jean-Luc Picard, de beroemde kapitein uit het Star Trek-universum. Twintig jaar nadat hij zijn kunstmatige kameraad Data verloor, ontdekt hij dat diens gegevens bewaard zijn gebleven. Intussen dreigt er gevaar vanuit een geheim genootschap, maar Picard wil er alles aan doen om de nalatenschap van zijn oude vriend te bewaren.

The Terror

Deze horrorserie laat zich ieder seizoen inspireren door een tragedie uit het verleden. In de eerste reeks afleveringen komt de bemanning van twee marineschepen vast te zitten in het ijs van de Noordpool, waar iets op de zeemannen lijkt te jagen. Het tweede seizoen draait om Japanse Amerikanen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog preventief werden opgesloten in interneringskampen. De bewoners krijgen niet alleen te maken met bewakers, maar ook met een geest die van vorm kan veranderen.

Downton Abbey

Deze populaire dramaserie gaat over een adellijke familie en het personeel dat op hun landgoed werkt. Aan het begin van de twintigste eeuw proberen zij zich vast te houden aan tradities terwijl de maatschappij grote veranderingen doormaakt. De Titanic-ramp, de Eerste Wereldoorlog en domme investeringen hebben hun weerslag op de Crawleys en de bedienden. In totaal werden er zes seizoenen van Downton Abbey gemaakt, gevolgd door een bioscoopfilm.

The Marvelous Mrs. Maisel

Midge Maisel (Rachel Brosnahan) wordt verlaten door haar man, de grappen stelende komiek Joel (Michael Zegan). Om voor geld te zorgen, besluit ze zelf ook het podium op te gaan. En in tegenstelling tot haar ex-man blijkt Midge wel talent te hebben. Toch is het als vrouw in de jaren vijftig bijzonder moeilijk om aan de bak te komen.

The Man in the High Castle

In een alternatieve realiteit hebben nazi-Duitsland en het Japanse keizerrijk de Tweede Wereldoorlog gewonnen. De machthebbers bezitten nu beide een deel van de Verenigde Staten en leven op gespannen voet met elkaar. Tegelijkertijd probeert het Amerikaanse verzet de macht van de nazi's te breken, geholpen door een mysterieuze figuur die films verspreidt over een wereld zonder het Derde Rijk.

House, M.D.

Hugh Laurie speelt de briljante maar knorrige arts Gregory House, die vanwege zijn onbuigzame werkwijze vaak botst met zijn collega's. In elke aflevering komt het team weer voor een nieuw medisch mysterie te staan. Er verschenen in totaal acht seizoen.

American Gods

Ex-gevangene Shadow Moon (Ricky Whittle) wordt aangenomen als de bodyguard van de mysterieuze Mr. Wednesday (Ian McShane), die hem een verborgen wereld laat zien. Oude goden als Odin strijden daar tegen een nieuwe lichting van opperstrijders, zoals 'New Media'. Wednesday wil de oude garde bij elkaar krijgen, Shadow kan de geheime strijd maar moeilijk accepteren.

En verder...

Naast bovengenoemde series streamt Amazon Prime ook prijswinnende titels als Fleabag, Supernatural en Mr. Robot. Vorige week werd bekend dat de opnames van de aangekondigde Lord of the Rings-serie inmiddels zijn afgerond. Het totale budget van de reeks, die uit meerdere seizoenen zal bestaan, werd eerder geschat op 1 miljard dollar (910 miljoen euro). Dat is ruim het drievoudige van de originele Lord of the Rings-trilogie.