Elke week zet Netflix nieuwe films en series online. Met deze week onder meer een nieuw seizoen van Ozark, Suits en de spannende film The Occupant.

Series

Freud

Sigmund Freud is wereldberoemd als de bedenker van de psychoanalyse, maar deze nieuwe dramaserie kleurt de geschiedenis heel wat spectaculairder in. De jonge Sigmund trekt naar Wenen om carrière te maken en klust bij als adviseur van de Weense politie. Hij gebruikt zijn theorieën over de menselijke geest om brute misdaden op te lossen. Geschiedkundig onverantwoord, maar spannend.

102 Video Freud - Trailer

Ozark Seizoen 3

Marty (Jason Bateman) en zijn gezin trokken naar het Amerikaanse landelijke gebied The Ozarks, om Mexicaanse drugskartels te ontlopen die geld willen zien. In het derde seizoen van het spannende misdaaddrama komt het Navarro-kartel weer om de hoek kijken. De druglords zijn erg geïnteresseerd in het nieuwe casino van Marty, waar ze geld kunnen witwassen. Alsof dat niet erg genoeg is wil de FBI ook een kijkje nemen in de financiën van de familie.

142 Video Bekijk hier de trailer van Ozark - Seizoen 3

Rojst (The Mire)

Een communistische activist en een jonge prostituee worden dood gevonden in een Pools moeras. Journalisten Witold (Andrzej Seweryn) en Piotr (David Ogrodnik) verslaan de misdaad in de lokale krant, maar worden van alle kanten tegengewerkt. Hoe meer ze informatie ze achterhalen over de gruweldaad, des te dieper ze zelf in een gevaarlijk moeras terechtkomen.

96 Video Rojst (The Mire) - Trailer

Suits seizoen 7

Het negende en laatste seizoen van Suits verscheen vorig jaar al in de Verenigde Staten, maar op Netflix kregen we deze week pas de tweede helft van het zevende seizoen voorgeschoteld. Hoewel de afleveringen al wat ouder zijn, is het zevende seizoen van Suits wel essentieel. De serie en de fans namen afscheid van Mike (Patrick J. Adams) en Rachel (Meghan Markle). Markle verliet de serie om in het huwelijk te treden met de Britse prins Harry.

44 Video Meghan Markle in haar laatste seizoen van Suits

Unorthodox

De jonge Esther (Shira Haas) ligt constant overhoop met haar familie, die bestaat uit orthodoxe joden. Het leven van de jongedame is al helemaal uitgestippeld en ze heeft er zelf niets over te vertellen. Uit ellende ontvlucht ze New York om in Berlijn een nieuwe leven op te bouwen. Haar man ontdekt echter dat ze zwanger is en reist haar achterna, terwijl de rabbi hem achter de vodden zit.

148 Video Unorthodox - Trailer

Films

A Prayer Before Dawn

De jonge bokser Billy Moore (Joe Cole) wordt opgepakt in Thailand en belandt in een levensgevaarlijke gevangenis. Moore verliest bijna zijn verstand door de mensonterende omstandigheden en het gruwelijke geweld: om zo min mogelijk in de cel te zitten treedt hij toe tot het boksteam van de gevangenis. Hij heeft talent voor thaiboksen, maar als de zware jongens in de gevangenis op zijn wedstrijden gaan wedden, wordt de druk onmenselijk groot.

114 Video Bekijk hier de trailer van A Prayer before dawn

The Occupant

Reclameman Javier verliest zijn baan en moet zijn huis met pijn in het hart verlaten. Hij ontmoet de nieuwe bewoners van het huis, en raakt erg geïnteresseerd in Tomas en Lara, die hem en zijn gezin hebben vervangen. De interesse slaat al snel om in een gevaarlijke obsessie, in deze spannende Spaanse thriller.

88 Video The Occupant - Trailer

Documentaire

Crip Camp

Gehandicapten werden in de jaren 70 grotendeels aan hun lot overgelaten. Eén vakantiekamp begon zich op jonge invaliden te richten en gaf ze de middelen om zichzelf te ontplooien. Een handicap betekent immers niet dat je als mens minder belangrijk bent. Camp Jened zou later uitgroeien tot een belangrijke organisatie in de strijd voor gehandicaptenrechten. Crip Camp is uitgebracht door het productiebedrijf van Barack en Michelle Obama.

160 Video Crip Camp - Trailer

Nieuw op Netflix

Hoewel er deze week een paar interessante titels tussenzitten, breekt het Netflixgeweld in april weer helemaal los. Dan verschijnen onder andere het vierde seizoen van La casa de papel, het tweede seizoen After Life en Quentin Tarantino's Once Upon a Time In... Hollywood.