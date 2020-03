Heb je thuis verveelde kinderen zitten die constant je aandacht opeisen? Of wil je in deze angstige tijden rondom het coronavirus even wat geruststellend sentiment opsnuiven? Deze elf kinderfilms op Netflix helpen je direct uit de brand.

1. Matilda

Rebelse kinderklassieker over het geniale meisje Matilda dat door alles en iedereen - van haar ouders tot de intens irritante schooldirectrice - wordt dwarsgezeten. Wanneer ze per toeval ontdekt dat ze veelmeer in haar mars heeft, draait ze de rollen om en slaat ze terug. Matilda is geregisseerd door acteur Danny DeVito.

139 Video Matilda - Trailer

2. My Neighbour Totoro

We volgen zusjes Satsuki en Mei. Ze zijn richting het platteland verhuisd om dichter bij hun moeder in het ziekenhuis te kunnen zijn. De meisjes ontdekken een stel vriendelijke geesten, met in het bijzonder de grote kattengeest Totoro, en er gaat een wereld voor ze open wanneer ze bevriend raken.

63 Video My Neighbour Totoro - Trailer

3. The BFG

Na Matilda een tweede Roald Dahl-verfilming: The BFG, oftewel: de Grote Vriendelijke Reus. Deze film draait om de ontluikende vriendschap tussen het Britse weesmeisje Sophie (Ruby Barnhill) en de reus (Mark Rylance), die in tegenstelling tot zijn soortgenoten géén kinderen eet. Misschien een beetje overweldigend voor de allerkleinsten, maar meesterregisseur Steven Spielberg maakt het nooit echt eng.

Video Eerste volledige trailer The BFG verschenen

4. De Shrek-films

Deze heerlijke animatiefilms (vier in totaal) zitten vol met kleurrijke personages, droge humor en sprookjesfiguren. Tevens is de stemmencast met onder anderen Mike Myers, Eddie Murphy en Cameron Diaz van topkwaliteit. Vooral deel twee, met een glansrol voor de geniepige Gelaarsde Kat (Antonio Banderas), laat indruk achter.

123 Video Trailer: Shrek 2001

5. Dolfje Weerwolfje

De kinderboekenreeks van Paul van Loon is er ook in filmvorm. De verfilming draait om het zevenjarige jochie Dolfje Spaan, dat ontdekt dat hij een weerwolf is. Hoe gaat Dolfje dit verborgen houden voor zijn pleeggezin?

111 Video Dolfje Weerwolfje - Trailer

6. Free Willy

Het jongetje Jesse ontmoet de orka Willy en langzaam maar zeker bouwen ze een intense band op. Hij leert Willy trucjes - iets dat zelfs zijn trainer niet kan. Wanneer een stel slechteriken Willy kwaad doen, zet Jesse alles op alles om de orka zijn vrijheid te kunnen.

115 Video Free Willy - Trailer

7. Abeltje

Abeltje draait om het gelijknamige jongetje dat een baantje scoort als liftbediende in warenhuis Knots. Hij mag nooit op het bovenste groene knopje drukken. Uiteraard kan het rebelse kind in Abeltje dit niet laten. Hij drukt op de knop en de lift begint opeens weg te vliegen. Wat volgt is een heerlijk avontuur dat de kijker in vogelvlucht van New York naar Perugona brengt, een fictief land in Zuid-Amerika.

118 Video Abeltje - Trailer

8. A Dog's Way Home

De relatie tussen pitbull Bella en baasje Lucas is onverwoestbaar. Zelfs een afstand van honderden kilometers houdt ze niet uit elkaar.

164 Video A Dog's Way Home - Trailer

9. Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution

De remake van de eerste Pokémon-film. De kinderen krijgen dit pareltje voor het eerst te zien in een nieuw jasje.

116 Video Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution - Trailer

10. Spirited Away

In het Oscar-winnende Spirited Away belandt de tienjarige Chihiro per ongeluk in een geestenwereld. Een grote boze heks, Yubaba, heeft het daar voor het zeggen en verandert Chihiro ouders in varkens. Chihiro moet in het badhuis van de heks werken, maar gelukkig is niet iedereen in de geestenwereld kwaadaardig.

7346 Video Spirited Away - Trailer

11. Spider-Man: Into the Spider-Verse

De onervaren, onzekere tiener Miles Morales weet in de mogelijk beste Spider-Man-film in eerste instantie niet wat hij aanmoet met zijn nieuwe superkrachten, maar met een zetje van een stel andere 'Spideys' én good old Peter Parker vindt Miles zijn weg.