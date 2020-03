Het aanbod van Netflix wordt komende maand uitgebreid met grote titels. Zo krijgt de Spaanse misdaadserie La casa de papel een vierde seizoen en verschijnt Quentin Tarantino's Once Upon a Time In... Hollywood voor het eerst op de streamingdienst. In samenwerking met Superguide zet NU.nl de belangrijkste titels van april op een rij.

Series

Community - alle afleveringen

Netflix trapt de nieuwe maand af met Community, de comedyserie over volwassenen die terugkeren in de schoolbanken en samen een studiegroep vormen. Alle afleveringen - zes seizoenen in totaal - staan vanaf 1 april online.

La casa de papel - seizoen 4

Twee dagen na de release van Community verschijnt het nieuwste seizoen van La casa de papel. De Professor denkt dat Lissabon geëxecuteerd is, Rio en Tokio hebben net een legertank opgeblazen en Nairobi vecht voor haar leven. Seizoen 4 is vanaf 3 april te zien en verschijnt tegelijkertijd met Money Heist: The Phenomenon, een documentaire waarin de cast en crew vertellen over het maken van de serie.

138 Video De trailer van La casa de papel - Seizoen 4

Outer Banks

Outer Banks volgt een groepje tieners in een fictieve stad aan de oostkust van de Verenigde Staten. Zij worden slachtoffer van een orkaan die alle voorzieningen platlegt: geen stroom, geen internet. Hoe de jongeren daarmee omgaan, is vanaf 15 april te zien.

De Twaalf

In de Belgische serie De Twaalf staat de rechtszaak rond schooldirecteur Frie Palmers centraal. Zij wordt ervan beschuldigd jaren eerder haar dochter en haar beste vriendin vermoord te hebben. In de tien afleveringen, die vanaf 17 april te zien zijn, worden de verschillende juryleden gevolgd.

After Life - seizoen 2

Ricky Gervais keert terug als Tony, de weduwnaar die sinds de dood van zijn vrouw alleen nog maar doet en zegt wat hij zelf wil. Wanneer geliefden zich zorgen beginnen te maken, moet Tony goed nadenken over wat hij nu écht met zijn leven wil. Het vervolg van dat tragikomische verhaal is vanaf 24 april te zien.

Films

The Addams Family

Een excentrieke familie in een groot landhuis, die dol is op lugubere dingen. Onlangs verschenen nog een animatiefilm en een prijswinnende musical van The Addams Family, maar Netflix gaat verder terug in de tijd met de speelfilm uit 1991. In de horrorcomedy proberen criminelen het wereldvreemde gezin op te lichten, maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt.

American Reunion

Na het succes van de tienercomedy American Pie (1999) volgden twee extra delen en verschillende spin-offs. American Reunion is het vierde officiële deel uit de reeks, waarin de inmiddels volwassen hoofdrolspelers elkaar na lange tijd weer zien. De comedy is vanaf 10 april te zien.

Sixteen Candles en The Breakfast Club

Deze twee geliefde tienerklassiekers van John Hughes zijn vanaf 10 april te zien. In Sixteen Candles krijgt hoofdrolspeelster Molly Ringwald de ene na de andere tegenslag te verduren op haar zestiende verjaardag. The Breakfast Club gaat over een groepje scholieren dat in het weekend moet nablijven en er langzaam achterkomt dat ze meer raakvlakken hebben dan ze dachten. Tragikomische films vol herkenbare tienerproblemen.

85 Video Trailer van The Breakfast Club

Jaws

Na Steven Spielbergs beroemde thriller uit 1975 verschenen meerdere vervolgdelen. Vanaf 10 april zijn ze allemaal op Netflix te zien. Vier films waarin zwemmers, pleziervaarders en waterskiërs op het menu komen te staan van een hongerige haai.

Meet Joe Black

In deze moderne klassieker speelt Brad Pitt de dood, die in de vorm van een jongeman op aarde verschijnt. Hij wil mediatycoon William (Anthony Hopkins) met zich meenemen, maar wordt dan verliefd op diens dochter.

Once Upon a Time In... Hollywood

Nog een film met Brad Pitt, en de eerste titel waar hij een Oscar voor zijn acteerwerk mee won. In Tarantino's negende film is hij te zien als stuntman en beste vriend van Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), een westernacteur die vreest dat hij z'n beste tijd gehad heeft. Intussen duiken er enge figuren op in het Hollywood van 1969, dat op het punt staat om grote veranderingen door te maken. Once Upon a Time In... Hollywood staat vanaf 13 april op Netflix.

73 Video Bekijk hier de trailer van Once Upon a Time ... in Hollywood

Ocean's 8

Het zijn dit keer geen elf, twaalf of dertien mannen, maar acht vrouwen die een enorme roof beramen. Onder anderen Sandra Bullock, Cate Blanchett en Anne Hathaway zijn te zien in deze misdaadcomedy, die vanaf 17 april te zien is.

The Willoughbys

In deze animatiefilm verzinnen vier kinderen een plan om hun ouders op vakantie te sturen, zodat ze eindelijk zelf de dienst uit kunnen maken. De stemmen in de originele versie worden verzorgd door onder anderen Ricky Gervais en Terry Crews. The Willoughbys, een Netflix Original, is vanaf 22 april te zien.

Late Night

Talkshowpresentatrice Katherine Newbury (Emma Thompson) maakt deel uit van een mannenbolwerk en neemt Molly (Mindy Kaling) aan als schrijfster om voor meer diversiteit te zorgen. Misschien komt zij echter te laat, want het gaat niet goed met de kijkcijfers. De comedy Late Night is vanaf 27 april te zien op Netflix.