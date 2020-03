Netflix voegt niet alleen veel titels toe: er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

Dit is de laatste week waarin Netflix-gebruikers nog naar Jason Statham en Jennifer Lopez in Parker, Gerard Butler in Law Abiding Citizen of Mel Gibson in We Were Soldiers kunnen kijken. Ook de illusionistenfilm Now You See Me verdwijnt binnenkort. Bekijk hieronder de volledige lijst.

23 maart:

Red Trees



24 maart:

Misconduct



25 maart:

The 9th Life of Louis Drax



27 maart:

Parker

Now You See Me

Defiance

Law Abiding Citizen

Dead Man Down

Legend

Mees Kees

Mees Kees op de Planken

We Were Soldiers

90 Video Bekijk hier de trailer voor Parker

28 maart:

Deepwater Horizon

Nerve



30 maart:

The Affair

Saints and Strangers

31 maart:

Cash Cab

Derren Brown: Apocalypse and Fear

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Gevoel voor Tumor

Great Interior Design Challenge

The Heroic Legend of Arslan

In Vlaamse Velden

The Only Way is Essex

Worst Cooks in America Collection

The Undateables

Video Trailer Deepwater Horizon

4 april:

Chewing Gum

7 april:

Residue

14 april:

Ben 10

The Powerpuff Girls

Over the Garden Wall