Nu we allemaal thuis moeten blijven vanwege het coronavirus, is er ook meer tijd om lange series achter elkaar weg te kijken. In samenwerking met Superguide stelt NU.nl een lijst samen met titels die zich goed lenen voor marathonsessies.

Friends

Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey en Phoebe: de vriendengroep maakt nogal wat mee in de tien seizoenen van deze populaire sitcom. Onlangs werd aangekondigd dat er eindelijk een Friends-reünie zou komen, maar die is vanwege het coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Breaking Bad

Walter White is een scheikundeleraar die te horen krijgt dat hij terminaal ziek is. Samen met een oud-leerling probeert hij de toekomst van zijn gezin veilig te stellen door crystal meth te maken en te verkopen. De gehele serie staat nu op Netflix, net als de Breaking Bad-film El Camino en de spin-offserie Better Call Saul.

How I Met Your Mother

Ted vertelt aan zijn twee kinderen het verhaal over hoe hij hun moeder ontmoette. Eerst beschrijft Ted in detail al zijn andere avontuurtjes: van de vrouwen op wie hij tijdens de eerste date verliefd werd tot de bizarre avonden met zijn vriendengroep. How I Met Your Mother heeft in totaal negen seizoenen.

The Big Bang Theory

Voor wie echt alle tijd heeft, zijn er de twaalf seizoenen van The Big Bang Theory. In de comedyserie woont Leonard samen met de sociaal introverte maar zeer intelligente Sheldon. Als de knappe blondine Penny tegenover het duo komt wonen, ziet Leonard haar gelijk zitten. Maar hoe versier je als ongemakkelijke nerd een bloedmooie vrouw?

The Fresh Prince of Bel-Air

Deze comedyserie betekende in de jaren negentig de doorbraak voor Will Smith. Hij wordt door zijn ouders uit Philadelphia weggestuurd om bij zijn oom en tante in het chique Bel-Air te gaan wonen. De rijke familie Banks moet flink wennen aan de bijdehante Will. Alle zes de seizoenen staan op Netflix.

Gossip Girl

De rijkste, meest bevoorrechte leerlingen hebben het goed voor elkaar. Op de privéschool lijken ze met alles weg te kunnen komen, maar een anonieme blogger houdt ze goed in de gaten en komt zo achter al hun geheimen. Ook van deze serie zijn zes seizoenen op Netflix te vinden. Inmiddels is er ook een Gossip Girl-reboot in de maak.

Netflix maakte onlangs bekend dat de populaire comedyserie Community binnenkort volledig online komt te staan. Vanaf 1 april zijn alle zes de seizoenen te bekijken.

