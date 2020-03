In samenwerking met Superguide geeft NU.nl een overzicht van de negen beste wraakfilms op Netflix.

9. The Mechanic

Jason Statham is in The Mechanic de beste huurmoordenaar ter wereld. Hij gaat met pensioen nadat zijn leermeester op kille wijze vermoord wordt. Diens zoon heeft echter andere plannen en vraagt Statham hem de kneepjes van het vak te leren.

136 Video The Mechanic - Trailer

8. Homefront

Jason Statham speelt in Homefront een ex-DEA agent die met zijn dochtertje naar een slaperig Amerikaans stadje verhuist. Na een uit de hand gelopen ruzie krijgt de lokale drugsbaas (James Franco) echter lucht van hem en raakt de voormalige drugsagent betrokken in een nieuwe strijd.

151 Video Homefront - Trailer

7. The Revenant

De avonturier Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) sluit zich in aan bij Rocky Mountain Fur Company, een onderneming pelsjagers die de bovenloop van de Missouri afspeurt op zoek naar pelsdieren. Wanneer Glass zich op een dag van de groep afscheidt en op verkenning gaat, wordt hij aangevallen door een grizzlybeer.

167 Video The Revenant - Trailer

6. Dirty Harry

De iconische agent Harry (Clint Eastwood) zet alles op alles om seriemoordenaar Scorpio achter tralies te krijgen. Naarmate de lichamen van dode vrouwen zich opstapelen, verandert de jacht in een persoonlijke vete.

200 Video Dirty Harry - Trailer

5. You Were Never Really Here

Joaquin Phoenix is meer dan Joker. Dat blijkt uit You Were Never Really Here, waarin de acteur een getraumatiseerde oorlogsveteraan speelt die gekidnapte jonge meisjes terugvindt. Daar durft hij gerust de regels voor te breken, maar achter de schermen gebeurt er iets smerigs. Zodra de oorlogsveteraan daar achter komt, gaat hij los.

143 Video You Were Never Really Here - Trailer

4. John Wick 3

De wederopstanding van Keanu Reeves' carrière kwam met de John Wick-serie, waarvan deel 4 al in de maak is. De beste huurmoordenaar ter wereld krijgt het aan de stok met de internationale organisatie die van hem een moordmachine maakte. Letterlijk de hele wereld wil wraak op hem nemen omdat hij de verkeerde persoon heeft vermoord.

156 Video John Wick 3 - Trailer

3. John Wick

De puppy die voormalig huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) cadeau kreeg van zijn overleden geliefde wordt gedood door criminelen. Wick neemt wraak

181 Video John Wick 1 - Trailer

2. Mad Max

De rol die Mel Gibson een wereldster maakte en die de 'Road Warrior' in de popcultuur bracht is de titelrol in Mad Max. De film is een minimalistische post-apocalyptische wraakfilm, waarin politieagent Max een kwaadaardige motorbende achter zich aankrijgt. Wanneer ze zijn vriendin en beste vriend pijn doen, zint Max op wraak.

138 Video Mad Max - Trailer

1. Taken

De dochter van Bryan Mills (Liam Neeson) wordt gekidnapt in Parijs door vrouwenhandelaren. Deze beseffen niet dat Mills bij de geheime dienst heeft gewerkt. Mills reist af naar de Franse hoofdstad en rust niet voordat zijn wraak compleet is.

111 Video Taken - Trailer

