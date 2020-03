De jeugdklassieker De brief voor de koning van Tonke Dragt is vanaf vrijdag te zien als Netflix-serie. Naast buitenlandse castleden heeft The Letter for the King ook rollen voor twee Nederlanders.

Tiener Tiuri wordt nog opgeleid als ridder, maar krijgt dan de opdracht om een brief naar de koning te brengen. Dat moet zo snel mogelijk, want een boosaardige prins heeft een machtsgreep gepland. Plotseling ligt het lot van het koninkrijk in Tiuri's handen.

Hoewel de serie gebaseerd is op het Nederlandse verhaal van Dragt, neemt The Letter for the King ook de vrijheid om magische elementen en nieuwe perspectieven toe te voegen. De serie is Engels gesproken, maar heeft wel rollen voor twee Nederlanders. Gouden Kalf-winnaar Gijs Blom speelt de gevaarlijke ridderprins Viridian, en Yorick van Wageningen kruipt in de huid van koning Favian.

De Netflix-serie zou maandagavond eigenlijk een première in het Amsterdamse Tuschinski krijgen, maar dat evenement moest worden afgezegd vanwege het coronavirus. Castleden stonden de pers via Skype te woord.

The Letter for the King is nu te zien op Netflix.