Wie zin heeft in een avond griezelen, kan bij Netflix zijn hart ophalen. De streamingdienst heeft een ruim aanbod aan horrorfilms. NU.nl zet in samenwerking met Superguide tien tips op een rij.

The Purge

We volgen het rijke gezin van James Sandin (Ethan Hawke) en zijn vrouw Mary (Lena Headey). Zij sluiten zichzelf samen met hun kinderen op tijdens The Purge - een jaarlijks evenement van de overheid waarbij alles, van moord tot verkrachting, is toegestaan voor een periode van twaalf uur. Gelukkig heeft James een hypermodern beveiligingssysteem laten installeren, maar of dat genoeg is om indringers buiten te houden?

Child's Play

Moderne versie van de horrorklassieker uit 1988, over een moordend stuk speelgoed. Pop Chucky lijkt van de buitenkant schattig, maar de jonge Andy komt er al snel achter dat zijn nieuwe vriendje levensgevaarlijk is. Niemand wil hem echter geloven.

Bird Box

Recordbrekende boekverfilming over een maatschappij waarin mensen plotseling bij bosjes zelfmoord plegen. Malorie (Sandra Bullock) probeert met haar kinderen aan het gevaar te ontkomen en ontdekt dat dat alleen geblinddoekt kan.

A Quiet Place

Muisstil moet het blijven in deze populaire griezelfilm. Bloeddorstige monsters reageren op ieder geluidje. We volgen de familie Abbott, bestaande uit moeder Evelyn (Emily Blunt), vader Lee (John Krasinski), hun dove dochter Regan (Millicent Simmonds) en zoon Marcus (Noah Jupe). Het tweede deel ligt inmiddels klaar, maar de release is uitgesteld vanwege het coronavirus.

Midsommar

We volgen de getraumatiseerde Dani (Florence Pugh), die samen met haar vriendje en een stel van zijn maten afreist naar Zweden voor een midzomerfestival. Het wordt er nooit donker en de bewoners van het feestdorpje blijken er bizarre rituelen op na te houden.

Gerald's Game

Gerald en zijn vrouw Jessie hebben zin in een avontuurtje. Hij pakt de handboeien erbij, maakt haar aan het bed vast en… krijgt een hartaanval. Daar ligt Jessie dan; vastgebonden in een afgelegen huisje. Ze kan geen kant op.

The Cabin in the Woods

Een groep studenten gaat op vakantie naar een afgelegen hutje in het bos. Klinkt als een bekend concept, maar The Cabin in the Woods speelt sterk met verwachtingen. De ene na de andere plotwending volgt zich op. Hoe minder je van tevoren weet, hoe beter.

Annihilation

Bioloog Lena (Natalie Portman) gaat samen met een team specialisten op onderzoek uit in een mysterieus gebied. Een plek die de wetten van de natuur volledig overhoop gooit. Vervreemdende en soms gruwelijke horror, geregisseerd door Alex Garland (Ex Machina).

Hereditary

Een jaar voor Midsommar debuteerde regisseur Ari Aster met deze koortsachtige griezelfilm. Alles begint wanneer de moeder van Anni (Toni Collette) overlijdt en Anni's allergische dochter Charlie (Milly Shapiro) zich vreemd gaat gedragen. Onverwerkte trauma's, waanbeelden, of regelrechte terreur van geesten? Aster laat dat lange tijd in het midden.

The Conjuring

De populaire horror die een reeks nieuwe griezelfilms in gang zette. Twee wetenschappers doen onderzoek naar paranormale verschijnselen en komen terecht bij een familie die door geesten wordt geteisterd. The Conjuring kreeg een vervolg, verschillende spin-offs, zoals Annabelle, en komt in september met een derde deel.