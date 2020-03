Nadat Videoland onlangs alle Bondfilms online zette, gaat de streamingdienst door met nieuwe films en series. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de belangrijkste titels op een rij.

Series

Married at First Sight: Second Chance

Na het succes van het RTL-programma Married at First Sight, komt de zender met een vervolg. In Married at First Sight: Second Chance krijgen kandidaten waar het huwelijk van mislukte een extra kans. Ditmaal hoeven Milly en Maxime uit seizoen vier, en Marcel uit het derde seizoen, niet meteen te trouwen.

The Blacklist - Seizoen 7

Nadat Raymond 'Red' Reddington is ontvoerd door Katarina Rostova heeft hij geen idee wie hij kan vertrouwen. Red bevindt zich in vijandelijk gebied en Liz zet alles op alles om hem zo snel mogelijk te vinden. Maar zij en de speciale eenheid hebben slechts een paar aanwijzingen. De nieuwste afleveringen van The Blacklist zijn zeker niet de laatste, want inmiddels er een achtste seizoen aangekondigd.

Films

De Belofte van Pisa

Sam (Shahine El Hamus) wordt aangenomen op een prestigieuze muziekschool en belooft aan zijn oudere broer Mo dat hij niet voortijdig zal afhaken. Maar dan wordt Mo samen met een vriend aangehouden voor een gewapende overval. Zonder hulp en steun begint Sam aan zijn opleiding, waar hij de enige student van Marokkaanse afkomst is.

153 Video Bekijk hier de trailer van De Belofte van Pisa

Ben Hur

Prins Judah Ben-Hur (Jack Huston) wordt door zijn geadopteerde broer Messala (Toby Kebbell) beschuldigd van verraad. Alsof de beroving van zijn titel en de scheiding van zijn familie nog niet erg genoeg zijn, wordt Judah ook nog eens gedwongen tot slavernij. Na jaren keert hij terug voor wraak.

Circus of the Wild

Deze natuurdocumentaire duikt in het leven van verschillende dieren en concentreert zich op hun opmerkelijke gedrag. Van ondeugende berberapen tot pinguïns op het strand en olifanten bij een hotelreceptie.

21 Jump Street

Schmidt (Jonah Hill) en Jenko (Channing Tatum) zijn klaar met puberen en besluiten als echte volwassen mannen zich aan te sluiten bij de politie in het geheime Jump Street-team. Hun eerste opdracht is om undercover naar de middelbare school te gaan. Terug op school riskeren de twee vrienden hun leven met een onderzoek naar een gevaarlijke drugshandel. Het vervolg, 22 Jump Street, is ook op Videoland te zien.

153 Video Bekijk de trailer van 21 Jump Street

Bekijk hier het overzicht van nieuwe films en series die deze maand op Netflix verschijnen.