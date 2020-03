Netflix voegt niet alleen veel titels toe: er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

Er staan grote titels op de nieuwste verwijderlijst van Netflix. Zo zullen Jumanji: Welcome to the Jungle en Justice League binnenkort niet meer te zien zijn, net als Straight Outta Compton en Hotel Transylvania 3. Ook het Nederlandse drama Tonio verdwijnt. Bekijk hieronder het volledige overzicht.

19 maart:

Straight Outta Compton

20 maart:

Another Forever

Justice League

Jumanji: Welcome to the Jungle

LEGO DC Super Heroes: The Flash

22 maart:

Big Dreams, Small Spaces

Fake or Fortune

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Mary Portas: Secret Shopper

Monty Don's French Gardens

Monty Don's Italian Gardens

Tonio

30 maart:

The Affair

Saints and Strangers

31 maart:

Cash Cab

Derren Brown: Apocalypse and Fear

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Gevoel voor Tumor

Great Interior Design Challenge

The Heroic Legend of Arslan

In Vlaamse Velden

The Only Way is Essex

Worst Cooks in America Collection

The Undateables

4 april:

Chewing Gum

7 april:

Residue