Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Deze week zette de streamingdienst vooral veel series online, zoals het langverwachte derde seizoen van de Spaanse Netflix-hit Élite en een nieuwe Noorse horrorserie.

Series

Élite

Kijkers bleven met veel vragen zitten na het slot van seizoen twee. Hoe gaat het verder met Samuel en Carla? Zouden Nadia en Guzmán weer bij elkaar komen? In het nieuwe seizoen zitten de leerlingen in hun laatste jaar en moeten ze dus belangrijke beslissingen voor de toekomst nemen.

Bloodride

Het is geen toeval dat Netflix deze Noorse horrorserie uitbracht op vrijdag de dertiende. Bloodride is namelijk een verzameling van even korte als gruwelijke griezelverhalen. Het enige dat deze verhalen verbindt is een spookachtige buschauffeur die zijn passagiers meeneemt naar duistere bestemmingen.

The Valhalla Murders

Een rechercheur uit Oslo met een duister verleden keert terug naar zijn thuisland IJsland. Daar gaat hij samen met een vastberaden collega op jacht naar een sadistische seriemoordenaar. Maar de buitenstaander wordt niet door iedereen met open armen ontvangen.

On My Block

In On My Block proberen vier tieners de middelbareschooltijd te overleven. Maar dat is in de door criminaliteit geteisterde achterbuurten van Los Angeles makkelijker gezegd dan gedaan. In het derde seizoen van dit tienerdrama wordt de vriendschap tussen het viertal steeds verder op de proef gesteld.



Kingdom

Een mysterieuze epidemie stort het Korea van de middeleeuwen in een orgie van chaos en geweld. Iedereen die wordt besmet met het virus verandert in een bloeddorstig monster. Aan de dappere kroonprins de taak om het kwaad te stoppen. Het is een Zuid-Koreaanse variant op The Walking Dead.



Dirty Money

De Oscar-winnende documentairemaker Alex Gibney duikt voor dit tweede seizoen van Dirty Money opnieuw in de wereld van het grote geld. En zoals de titel al aangeeft, gaat het daar niet altijd even fris aan toe.

100 Humans

In deze nieuwe realityserie worden honderd uiteenlopende kandidaten onderworpen aan een reeks wetenschappelijke experimenten. Op die manier hopen de onderzoekers antwoorden te krijgen op prangende vragen als 'zijn mannen die goed kunnen dansen het meest vruchtbaar?' en 'vliegt de tijd echt als je lol hebt?'.

Films

Memento

Guy Pearce speelt in deze thriller een verzekeringsagent die op zoek is naar de moordenaar van zijn vrouw. Doordat hij echter lijdt aan geheugenverlies, weet hij niet wie hij kan vertrouwen in zijn speurtocht naar de dader. Het scenario van regisseur Christopher Nolan (The Dark Knight) werd genomineerd voor een Oscar.

Secret in their eyes

Wanneer de dochter van zijn collega dood wordt aangetroffen in een afvalcontainer, zweert FBI-agent Ray Kasten om de daders te vinden. Maar hij merkt al snel niet iedereen binnen de opsporingsdienst zit te wachten op het onderzoek. Ondanks de aanwezigheid van Nicole Kidman en Julia Roberts haalt deze remake het niet bij het Oscar-winnende origineel uit Argentinië.

Big Meets Bigger

In deze verfilming van de gelijknamige arcadeklassieker speelt Dwayne Johnson een bioloog die een bijzondere band opbouwt met de gorilla George. Maar deze vriendelijke reus verandert door toedoen van een genetisch experiment in een monster.

Later deze maand komen onder andere The Letter For The King uit en een nieuw seizoen van Ozark.