Na zes maanden wachten verschijnen vrijdag nieuwe afleveringen van de Spaanse Netflix-serie Élite. NU.nl blikt in samenwerking met Superguide vooruit op het derde seizoen van de serie.

Kijkers bleven met veel vragen zitten na het slot van seizoen twee. Hoe gaat het verder met Samuel en Carla? Zouden Nadia en Guzmán weer bij elkaar komen? In het nieuwe seizoen zitten de leerlingen in hun laatste jaar en moeten ze dus belangrijke beslissingen voor de toekomst nemen.

102 Video Bekijk hier de trailer van Elite seizoen 3

Nieuwe personages

In het derde seizoen van Élite zullen twee nieuwe gezichten verschijnen: Leïti Sène en Sergio Momo vertolken de rollen van respectievelijk Yeray en Malick. Er gaan daarnaast geruchten dat dit het laatste seizoen met de huidige cast is. Het is nog de vraag wie er dan centraal zullen staan in het vierde en vijfde seizoen, die nog op de planning staan.

