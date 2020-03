Met 21 seizoenen op de teller lijkt er maar geen einde te komen aan de avonturen van Ash en Pikachu. Alle afleveringen van Pokémon zijn onder meer te vinden op Netflix, waar onlangs ook de CGI-film Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution verscheen. Er valt veel te vertellen over de populaire serie. NU.nl zet in samenwerking met Superguide een aantal interessante weetjes op een rij.

Wisselende stemmen

Ryan Reynolds sprak vorig jaar de stem in van het titelpersonage in Detective Pikachu, maar de acteur was niet de eerste die dat deed. Pikachu praatte al eens eerder in Pokémon the Movie: I Choose You. Bij fans viel dat niet in de smaak.

Ook Nederlandse kijkers hebben in de afgelopen jaren veranderingen kunnen merken. Binnen Team Rocket werd er meerdere keren van stem gewisseld. Zo werd James de eerste seizoenen ingesproken door Bram Bart, maar hij overleed in 2012. Paul Disbergen nam de rol van hem over.

Ook de stem van Meowth veranderde. Aanvankelijk werd de Pokémon ingesproken door Jan Nonhof, maar die besloot te stoppen toen de nasynchronisatie werd overgenomen door een concurrerende studio. Hilde de Mildt bleef intussen wel, om de stem van Jessie in te spreken.



De Mildt verscheen intussen ook op televisie als Sylvia in Goede Tijden, Slechte Tijden. In de animatieserie wordt hier af en toe droogjes naar geknipoogd.

107 Video Waarom veranderde de stem van Meowth na seizoen 7?

Vernielde fiets



In de allereerste aflevering sneuvelt de fiets van Misty (Marlies Somers) door toedoen van Ash. Hij belooft een nieuwe voor haar te regelen, maar dat gebeurt nooit. Misty blijft maar hopen dat Ash haar een fiets geeft. In het seizoen Pokémon: Master Quest blijkt zuster Joy de fiets te hebben gerepareerd. Ash is opgelucht omdat hij het gezeur nu niet meer hoeft aan te horen, niet wetende dat het Misty al die tijd eigenlijk ergens anders om te doen was.

Muziek

De eerste intro van Pokémon is nooit in het Nederlands opgenomen. Dat gebeurde pas vanaf de Johto-serie. Hoe populair het originele lied is blijkt de laatste jaren in de Top 2000. Vorig jaar stond het lied van Jason Paige op 126.

Ash wint eindelijk



In september 2019 haalde Pokémon het nieuws toen Ash voor het eerst de Alola League won. Al 22 jaar droomde het tekenfilmpersonage van deze overwinning. Veel fans vroegen zich af of deze overwinning het einde van de serie zou betekenen.