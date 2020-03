Het recente uitstel van No Time to Die zal voor Bond-fans een flinke domper zijn geweest, maar Videoland biedt sinds kort een alternatief. Alle avonturen van 007 staan vanaf maart op de streamingdienst. Bekijk hieronder welke opvallende titels onlangs nog meer werden toegevoegd.

Series

Keeping Up with the Kardashians

In het zeventiende seizoen van de populaire realityserie nodigt Khloe Kardashian haar ex Tristan Thompson uit voor de eerste verjaardag van hun dochter. Ongemakkelijk, maar in het belang van haar kind moet de moeder toch een manier vinden om goed met Thompson om te gaan.

Hotter than My Daughter

Bridget Maasland presenteert het nieuwste seizoen van Hotter than my Daughter. De presentatrice gaat langs bij moeders die door hun dochter zijn opgegeven voor een hoognodige make-over. Bekijk hier een overzicht van vijf eerdere opmerkelijke kandidaten.

Films

24 Bond-films

Klassiekers als Goldfinger en License to Kill, modernere avonturen zoals GoldenEye en Casino Royale; de gehele Bond-collectie staat op Videoland. De 25e film uit de serie werd onlangs uitgesteld tot november, maar intussen kunnen liefhebbers zich vermaken met alles van Dr. No tot Spectre.

122 Video James Bond: Spectre - Trailer



The Hurricane Heist

Tijdens de grootste orkaan aller tijden in de Verenigde Staten, hebben dieven het gemunt op de Amerikaanse schatkist. Een meteoroloog, zijn broer en een bewaakster moeten zien te voorkomen dat de criminelen er met 600 miljoen dollar vandoor gaan.

De Lockerbie Ramp

In 1988 stortte vlucht 103 van Pan Am door een terroristische aanslag neer op een woonwijk in het Schotse Lockerbie. 270 mensen kwamen bij de ramp om het leven. Deze documentaire vertelt de verhalen van overlevenden, familieleden van slachtoffers en ooggetuigen van de catastrofe.

Lucy

Lucy (Scarlett Johansson) wordt gedwongen om een mysterieuze nieuwe drug te smokkelen. Wanneer de stof in haar maag begint te lekken, merkt Lucy dat ze verandert. Ze voelt geen pijn of emoties meer, weet grote hoeveelheden informatie te verwerken en kan objecten verplaatsen met haar gedachten. De nieuwe Lucy besluit wraak te nemen op de mensen die haar gevangen namen.