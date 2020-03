Fans van de serie Outlander kijken iedere week uit naar nieuwe afleveringen, die op maandagavond bij Ziggo verschijnen. Tijdens het wachten blikt NU.nl, in samenwerking met Superguide, terug op eerdere hoogtepunten uit de hitserie. Een overzicht van zes memorabele afleveringen.

The Garrison Commander - Seizoen 1, aflevering 6

In het eerste seizoen belandt Claire aan tafel bij een stel hooggeplaatste Engelse officieren. Ze komt charmant uit de hoek en plukt daar de vruchten van. Claire mag haar eigen mening verkondigen. Maar dan komt Captain Black Jack Randall binnen. Hij slaagt erin Claire te laten toegeven dat ze eigenlijk aan de kant van de Schotten staat. Later lijkt er maar één manier om uit handen van het Engelse leger te blijven. Claire moet een Schot worden. En dat kan alleen door met een Schot te trouwen.

The Devil's Mark - Seizoen 1, aflevering 11

De Nederlandse Lotte Verbeek was in Outlander te zien als Geillis. Tegen het einde van het eerste seizoen probeert Claire haar te waarschuwen voor een aanstaande arrestatie en heksenproces. Geillis wordt namelijk verdacht van de moord op haar man Arthur. Door toedoen van Laoghaire belandt Claire echter zelf ook in de cel. Het proces is een farce, omdat de menigte ervan overtuigd is dat Geillis en Claire inderdaad heksen zijn. Voor Geillis lijkt het te laat, maar Jamie komt nog op tijd om Claire te redden.

Best Laid Schemes... - Seizoen 2, aflevering 6

In een groot deel van seizoen twee verruilen we Schotland voor Frankrijk. Jamie en Claire proberen daar het wijnhandeltje van Bonnie Prince Charlie te dwarsbomen. In de zesde aflevering breekt Jamie zijn belofte om geen duel met Jack aan te gaan. De zwangere Claire haast zich naar het strijdveld, maar komt te laat. Jamie weet uiteindelijk te winnen, maar betaalt daar de prijs voor. Hij belandt in de gevangenis en Claire wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daar probeert men tevergeefs om haar baby te redden.

Of Lost Things - Seizoen 3, aflevering 4

Een seizoen later heeft Jamie de oorlog en zijn gevangenschap overleefd, mede dankzij Lord John Grey. Deze man bezorgt hem een positie aan het landgoed van Lord Dunsany. Jamie doet zijn best niet op te vallen, maar een van de dochters weet zijn echte identiteit te achterhalen. Ze chanteert hem om het bed met haar te delen en raakt zwanger. Niemand mag weten dat kleine William eigenlijk Jamies zoon is. Uiteindelijk besluit Lord Grey zich over de jongen te ontfermen.

Savages - Seizoen 4, aflevering 5

In tegenstelling tot de boekenreeks waarop Outlander gebaseerd is, overleeft Murtagh de strijd om Culloden. Na tientallen jaren worden Jamie en Murtagh in de aflevering Savages eindelijk herenigd. Er is echter een probleem: Murtagh is lid van de Regulators. Dat is lastig, omdat Jamie een flinke schuld heeft openstaan bij de Britse vijand. Claire probeert daarnaast als enige kolonist vrienden te worden met de indianen, terwijl Brianna naar haar ouders zoekt.

The Birds and The Bees - Seizoen 4, aflevering 9

Vier afleveringen later slaagt Brianne erin om haar ouders te vinden. Dat betekent dat ze in The Birds and the Bees voor het eerst haar vader Jamie in de ogen kan kijken. Daarnaast wordt er een bodem gelegd voor een groot misverstand. Roger wordt aangezien voor Stephen Bonnet, de man die Brianna verkracht heeft.

Het vijfde seizoen van Outlander is wekelijks te zien op Ziggo.