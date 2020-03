In ruim dertig jaar tijd hebben de onbegrensde fantasiewerelden van Studio Ghibli prijzen over de hele wereld gewonnen. In februari, maart en april voegt Netflix alle films van de Japanse animatiestudio toe. NU.nl zet in samenwerking met Superguide zeven kijktips op een rij.

Disney is langzaam maar zeker al zijn films aan het weghalen van Netflix, maar daar komen andere geliefde kinderfilms voor in de plaats. De volgende films zijn momenteel al op de streamingdienst te vinden.

Castle in the Sky

Ooit bouwden mensen magische steden in de lucht, maar die zijn allemaal verlaten en neergestort. Volgens de legende zweeft alleen Laputa nog ergens rond. Nadat de jonge mijnwerker Pazu een meisje vindt dat letterlijk uit de lucht is komen vallen, gaan de twee op zoek naar de illustere stad. Intussen worden ze door verschillende schurken op de hielen gezeten. De eerste officiële film van Studio Ghibli werd direct bejubeld vanwege zijn hoogstaande handgetekende animaties, verhaal en muziek.

Kiki's Delivery Service

Kiki is een heks in opleiding. Volgens traditie verlaat ze haar ouders op dertienjarige leeftijd, om op zichzelf te wonen in een stad die een heks kan gebruiken. De jonge tiener begint een pakketbezorgdienst in de havenstad Koriko, maar al gauw komen er moeilijkheden op haar pad.

My Neighbor Totoro

De grote grijze kattengeest Totoro wordt tot op de dag van vandaag gebruikt als icoon van Studio Ghibli. My Neighbor Totoro is dan ook een van de bekendere klassiekers. Zusjes Satsuki en Mei verhuizen met hun vader naar het platteland en ontdekken vriendelijke geesten in hun huis en het omringende bos. De grootste is Totoro en ze worden al gauw vrienden. Ondertussen verslechtert de conditie van Satsuki en Mei’s zieke moeder. Kan Totoro misschien iets voor de meisjes betekenen?

Princess Mononoke

De natuurgoden zijn woest op de mensen, die steeds meer van het bos omkappen voor hun metaalovens. Prins Ashitaka wordt vervloekt door een zwijnengod, die langzaam zijn lichaam overneemt. Hij zoekt naar een oplossing en komt in contact met prinses Mononoke, een meisje dat opgevoed wordt door een minstens zo boze wolvengod.

De antioorlogsboodschap, die Studio Ghibli vaker in films verwerkt, wordt in Princess Mononoke met veel spirituele en fantasievolle elementen verpakt. Zowel de mensen als de dieren vechten voor hun bestaan. Kunnen Ashitaka en Mononoke voor vrede zorgen?

Spirited Away

Waarschijnlijk de bekendste en meest geprezen film van Ghibli. Spirited Away won in 2002 de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn en in 2003 de Oscar voor beste animatiefilm.

De tienjarige Chihiro belandt op een verlaten kermis en ontdekt hoe haar ouders daar plotseling in varkens zijn omgetoverd. Het meisje blijkt in een magische wereld terecht te zijn gekomen, waar ze door een heks aan het werk wordt gezet in een badhuis voor geesten. Chihiro zoekt naar een manier om weg te komen, samen met haar ouders.

Extra tips voor april

Netflix voegde de afgelopen twee maanden al een groot aantal titels van Ghibli toe, maar in april wordt het aanbod compleet gemaakt. In totaal zullen er dan 21 films van de Japanse studio te zien zijn. Bekijk hieronder twee aanraders die op 1 april verschijnen.

Howl's Moving Castle

In een koninkrijk waar magie en technologie naast elkaar bestaan, wordt het meisje Sophie door een boze heks omgetoverd tot en oude vrouw. Tovenaar Howl, die in een groot wandelend kasteel woont, kan de vloek wellicht opheffen. Maar intussen wordt hij ook achterna gezeten door het leger, dat zijn magie wil inzetten voor een oorlog.

Ponyo

Een film voor jong en oud, die raakvlakken met De Kleine Zeemeermin heeft. Het magische vismeisje Brunhilde leeft met haar vader onderwater, want hij heeft een hekel aan mensen. Wanneer Brunhilde wordt gevangen door een visser, komt ze op het land in contact met het jongetje Sosuke. Hij noemt haar Ponyo en leert haar over aardse gebruiken. Zij gebruikt haar magie om in een mens te veranderen. Maar daar wordt niet iedereen vrolijk van.

Bekijk hier welke films er in maart op Netflix verschijnen. En wie graag nog meer filmtips voor de streamingdienst wil zien, kan deze lijst van Superguide bekijken.