Netflix komt vanaf vrijdag met grote namen. Het team achter bioscoopfilms als Lone Survivor, Deepwater Horizon en Mile 22 heeft nu de actiecomedy Spenser Confidential gemaakt. Mark Wahlberg speelt opnieuw de hoofdrol.

De Oscar-genomineerde acteur is te zien als een voormalig agent die net vrijkomt uit de gevangenis. Spensers vriendin wil hem niet meer zien, maar voormalig bokscoach en mentor Henry (Alan Arkin) strikt hem om amateurvechter Hawk (Winston Duke) te trainen.

Tegen wil en dank worden de twee mannen kamergenoten. Ze moeten echter samenwerken wanneer twee ex-collega's van Spenser worden vermoord. De agent maakt zo weer zijn intrede in de criminele onderwereld van Boston.

Het verhaal van Spenser Confidential werd losjes gebaseerd op het boek Wonderland van Ace Atkins. De regie is in handen van Peter Berg, die voor de vijfde keer op rij Wahlberg in een hoofdrol castte. Het is de eerste keer dat het duo de stap naar Netflix maakt. Eerder maakten ze de oorlogsthriller Lone Survivor, rampenfilm Deepwater Horizon, politiedrama Patriots Day en de actiethriller Mile 22. Laatstgenoemde verscheen in 2018 in de bioscoop.

