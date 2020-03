Vorige maand verscheen het vijfde seizoen van de serie Outlander op Ziggo. Voor wie binnenkort aan de nieuwste reeks wil beginnen, zet NU.nl in samenwerking met Superguide de belangrijkste informatie op een rij.

Wat staat de Frasers te wachten?

De veiligheid van de familie Fraser staat op het spel in dit nieuwste seizoen. Zo probeert Jamie zijn persoonlijke relatie met Murtagh Fitzgibbons te verbergen voor gouverneur William Tryon, die Murtagh het liefst dood ziet.

Of neem Claire, die meer dan ooit moet vertrouwen op haar moderne medische kennis en vooruitziende blik. Terwijl ze zich concentreert op het beschermen van haar familie, brengt ze zichzelf wel in gevaar.

Vergeet ook Brianna en Roger niet. Hoewel de twee herenigd zijn, worden ze achtervolgd door de herinnering aan Stephen Bonnet. Daarbij komt nog dat Roger het lastig vindt om aan het verleden te wennen. Het kost hem grote moeite zijn plaats binnen het gezin te vinden en Jamies respect te verdienen.

Brianna en Roger gaan nergens heen

Waar Outlander in de eerste seizoenen vooral om Jamie en Claire draaide, is sinds seizoen vier een verschuiving zichtbaar. Het draait - zeker in de nieuwste reeks - veel meer om het totale gezin, en daar horen Brianna en Roger ook bij.

80 Video Bekijk hier de trailer van seizoen 5 van Outlander

Een nieuwe gemeenschap

De Frasers besloten in seizoen vier om in de Verenigde Staten te blijven. Ze hebben hun thuis eigenhandig gebouwd op Fraser's Ridge. In het vijfde seizoen is te zien hoe dit thuis behoorlijk wordt uitgebouwd; er woont namelijk een gemeenschap van kolonisten.

De Amerikaanse Revolutie

Zoals altijd is het verhaal van Claire en Jamie verweven met historische gebeurtenissen. Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog sluit Jamie zich aan bij de Britten. Daarmee hoopt hij zijn gezin, zijn huis en zijn nieuwe clan te beschermen. De vraag is echter hoe ver hij daarvoor wil gaan.