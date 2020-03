Sylvester Stallone en Nicolas Cage als actiehelden en een horror van Oscar-winnaar Guillermo del Toro. Videoland voegde afgelopen week weer een aantal nieuwe films en series toe. In samenwerking met Superguide zet NU.nl de opmerkelijkste titels op een rij.

Series

Beste Kijkers - seizoen 7

Presentator Ruben Nicolai zet de grappigste en spraakmakendste tv-momenten van de afgelopen week op een rij. Twee teams moeten raden waar de fragmenten over gaan, of hoe ze zullen aflopen.

Moord, Leugens en Alibi's: Beauty Queen Killers

Tweedelige documentaireserie over een moordzaak in Australië. De zeventienjarige Bronwyne Richardson werd in 1973 ontvoerd en later gewurgd teruggevonden in een rivier. De makers tonen de zaak vanuit meerdere perspectieven, en laten onder meer zien welke fouten er door de politie zijn gemaakt. Hoe kijken de slachtoffers of hun familie naar de misdaad? En wat hebben de vermeende daders zelf te melden?

Films

Crimson Peak

In deze gestileerde horror van Oscar-winnaar Guillermo del Toro (The Shape of Water) komt hoofdrolspeelster Mia Wasikowska terecht in een spookachtig landhuis, dat langzaam wegzakt in bloedrode kleigrond. De twee bewoners (Tom Hiddleston en Jessica Chastain) die ze ontmoet, dragen intussen verontrustende geheimen met zich mee.

How to Train your Dragon 2

In dit vervolg op de populaire animatiefilm over de vriendschap tussen een tiener en een zeldzame draak, ontdekken Hiccup en Toothless een ijsgrot met wilde draken en een mysterieuze Drakenrijder. De kwaadaardige Drago is intussen van plan om alle draken te hersenspoelen, zodat hij een eigen leger heeft.

Escape Plan 2

Ray Breslin (Sylvester Stallone) is meester in het ontsnappen uit gevangenissen. Jaren geleden ontsnapte hij uit The Tomb en nu heeft hij een eliteteam opgezet om mensen uit de meest ondoordringbare gevangenissen te halen. Wanneer zijn teamlid Shu Ren (Xiaoming Huang) achter tralies verdwijnt, moet Ray zichzelf laten opsluiten om hem te helpen. Maar hoe ontsnap je uit een volledig geautomatiseerd gebouw dat constant van vorm verandert?

Kill Chain

In deze actiefilm speelt Nicolas Cage de eigenaar van een vervallen hotel, die het aan de stok krijgt met harde criminelen. Zelf blijkt deze Araña ook een verleden van geweld met zich mee te dragen. Drie levens van vreemden raken verstrikt in een conflict waar ze geen van allen op voorbereid zijn. We volgen een spoor lijken van gangsters, moordenaars, corrupte agenten, een femme fatale en een huurmoordenaar.

Bij het aanbod van Videoland zitten veelgeprezen series als The Wire en The Handmaid's Tale. Superguide maakte eerder een overzicht met de tien beste titels.