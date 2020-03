Netflix zette afgelopen week weer een groot aantal nieuwe films en series online, maar intussen gaat ook de bezem door de collectie heen. NU.nl zet in samenwerking met Superguide ruim veertig titels op een rij die in maart zullen verdwijnen.

Onder de titels die na deze week niet meer te zien zijn, zijn onder meer de Nederlandse kaskraker Onze Jongens en de actiefilm The Hurricane Heist. Ook de populaire jeugdfilm Mees Kees op Kamp verdwijnt uit het aanbod.

Voor het tonen van films en series heeft Netflix licenties nodig en die verlopen na bepaalde tijd. Daarom verdwijnen sommige titels van de streamingdienst.

2 maart:

The Zookeeper's Wife

3 maart:

The Stanford Prison Experiment

Ten Thousand Saints

4 maart:

Chez Nous

The Hurricane Heist



5 maart:

Onze Jongens

6 maart:

2:22

Geostorm

Mees Kees op Kamp

7 maart:

An Inconvenient Sequel: Truth to Power

8 maart:

Conni

Nijntje: Kleuren, Cijfers en Vormen

Nijntje Langere Verhalen

Nijntje en Vriendjes

Kikker en Vriendjes

Ontdek de Wereld met Nijntje

Peter and the Farm

Stratton

The Sunshine Makers

Video Trailer: Onze Jongens

Verder deze maand

Ook in de rest van de maand zullen er uiteenlopende films en series van Netflix verdwijnen, waaronder realityprogramma's als The Undateables en Fake or Fortune?. Bekijk hieronder het overzicht voor de rest van maart.

9 maart:

Metallica: Some Kind of Monster

11 maart:

Ainsley Eats the Streets

Encounters With Evil

Mega Food

Money for Nothing

Nightmare Tenants, Slum Landlords



14 maart:

Little Lunch

Space Racers

17 maart:

Huntik

SamSam

22 maart:

Big Dreams, Small Spaces

Fake or Fortune?

Mary Portas: Secret Shopper

Monty Don's French Gardens

Monty Don's Italian Gardens

30 maart:

The Affair

Saints and Strangers

31 maart:

Cash Cab

Derren Brown: Apocalypse and Fear

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Gevoel voor Tumor

Great Interior Design Challenge

The Heroic Legend of Arslan

In Vlaamse Velden

The Only Way is Essex

Worst Cooks in America Collection

The Undateables

Dit jaar zal er ook een eind komen aan verschillende Netflix Original-series. Bekijk hier welke titels in 2020 gaan stoppen.