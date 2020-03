Het aanbod van films en series op Netflix verandert voortdurend. Van onderstaande dertien series weten we nu al dat ze dit jaar stoppen.

13 Reasons Why

Het tienerdrama 13 Reasons Why maakte in 2017 veel los, vanwege de verwijzingen naar zelfmoord en seksueel misbruik. Aanvankelijk was de zware serie bedoeld als miniserie, maar door het succes plakte Netflix er nog een paar seizoenen aan vast. Dit jaar verschijnt het vierde en tevens laatste seizoen van de serie;wanneer precies is nog onbekend.

Anne With An E

Deze dramaserie is gebaseerd op het boek Anne Of Green Gables en is een co-productie tussen Netflix en CBC Television. Dit jaar verscheen het derde seizoen en dat is ook meteen het laatste. CBC gaf aan dat het lastig is om samen te werken met Netflix, en dat het op de lange termijn niet goed is voor Canadese televisieprogramma's. Wel lopen er verschillende acties om de serie te redden, met medewerking van onder anderen Ryan Reynolds en Sam Smith, dus wellicht is er nog een sprankje hoop.

BoJack Horseman

Het depressieve paard BoJack komt zijn innerlijke demonen nog één keer onder ogen in het zesde seizoen van zijn serie. De weg naar een 'normaal' leven is lang en moeilijk, maar BoJack heeft in elk geval geleerd om uit zijn eeuwige slachtofferrol te kruipen. Hoewel de serie vaak geprezen wordt, weet het grote publiek deze serie nog niet massaal te vinden.

Dark

Deze serie, die ook ook wel het Duitse antwoord op Stranger Things wordt genoemd, gaat over een tijdmachine die de levens van verschillende families hopeloos overhoop haalt. Het einde van de wereld dreigt zelfs; in het derde seizoen zien we of het onheil te voorkomen is. Volgens de makers van Dark was het altijd al de bedoeling dat het verhaal in drie seizoenen verteld zou worden. Wanneer precies het laatste seizoen dit jaar verschijnt is nog niet bekend.

Dear White People

Deze scherpe serie draait om een paar gekleurde studenten op een prestigieuze Amerikaanse universiteit. Hoewel de witte en zwarte studenten goed met elkaar om proberen te gaan, beleven de twee groepen de studietijd absoluut niet hetzelfde. Dear White People draait om de manieren waarop groepen elkaar (bewust of onbewust) tegen de haren instrijken.

Fuller House

Toen het vervolg op de populaire sitcom Full House in 2016 verscheen, waren de kritieken niet mals. Tegen alle verwachtingen in hield de show het toch zes seizoenen vol, en werd het in de latere seizoenen ook een stuk leuker om te kijken. De laatste paar jaar was het al vaak onduidelijk of Fuller House verlengd zou worden, en in 2019 viel het doek. De tweede helft van het vijfde seizoen verschijnt ergens in 2020 en is het slotstuk van de serie.

Glow

In 2020 klinkt ook de bel voor de Gorgeous Ladies Of Wrestling. Glow draait om een groep vrouwen die door willen breken in de showbizz, door op te treden in een worstelcompetitie voor dames. De serie niet alleen grappig, maar biedt ook veel drama in én buiten de ring.

Insatiable

Insatiable draaide om de rigoureuze wraakcampagne die Patty (Debby Ryan) voert op haar high school. Lange tijd wordt ze gepest vanwege haar gewicht, maar als ze afgevallen is probeert ze haar kwelgeesten terug te pakken. De serie kreeg veel kritiek omdat de draak wordt gestoken met mensen met een voller figuur. Vorige maand werd bekend dat er geen derde reeks meer volgt.

Lucifer (?)

In Lucifer verschijnt Satan ineens in Los Angeles om daar een nachtclub te runnen. Daarnaast helpt hij de politie om de vuilste misdadigers op te sporen en gruwelijk te straffen. Netflix redde deze serie toen Fox 'm na drie seizoenen stopzette. Er werden nog twee seizoenen aan vast gebreid, maar toen leek het erop dat Lucifer na het vijfde seizoen écht zou eindigen. Na aanhoudend protest van fans kreeg het slotseizoen extra afleveringen, en volgens geruchten komt er mogelijk nóg een reeks. Lucifer is dus geannuleerd onder voorbehoud.

Soundtrack

Muziek staat centraal in deze romantische en muzikale dramaserie. Door de invloed van muziek raken de levens van deze mensen in Los Angeles innig met elkaar verbonden. Een tweede seizoen krijgt Soundtrack helaas niet.

Spinning Out

In het drama Spinning Out raakt de jonge figuurschaatsster Kat ernstig geblesseerd, waardoor ze haar carrière veel te vroeg beëindigt. Uiteindelijk ziet ze een nieuwe kans als een getalenteerde mannelijke schaatser een duo met haar wil vormen. Kat wordt geplaagd door faalangst én een bipolaire stoornis. De serie, een beetje te vergelijken met Black Swan, stopt na één seizoen.

The Ranch

In The Ranch keert Colt (Ashton Kutcher) na een mislukte footballcarrière terug naar de ranch waar hij opgroeide. Samen met zijn stoere broer Rooster (Danny Masterson) en pa Beau (Sam Elliott) probeert hij zich weer aan te passen aan het cowboyleven. De show zat al in zwaar weer na het ontslag van Danny Masterson, en dat het vierde seizoen het laatste was is dus ook niet heel erg verrassend.