Na het succes van de romcom To All the Boys I've Loved Before (2018), staat nu ook het vervolg op Netflix. In samenwerking met Superguide zet NU.nl de belangrijkste romantische weetjes over de filmreeks op een rij.

Hier ging het eerste deel over

In To All the Boys I've Loved Before ontdekt Lara dat haar oude liefdesbrieven, die nooit bedoeld waren om gelezen te worden, verstuurd zijn naar alle jongens op wie ze vroeger verliefd was. En dus moet ze uitleg geven.

Wanneer Josh haar vraagt of de liefdesverklaring klopt, verzint Lara dat ze op een ander verliefd is. In werkelijkheid voelt deze Peter niks voor Lara, maar hij wil wel meewerken aan een schijnrelatie. De twee stemmen met elkaar af hoe ze het geloofwaardigst over kunnen komen. Totdat ze echte gevoelens voor elkaar beginnen te krijgen.

Moeilijkheden in het vervolgdeel

Lara en Peter hoeven niet meer alsof te doen in To All the Boys: P.S. I Still Love You. Toch worden de twee op de proef gesteld. Lara blijkt niet alleen last te hebben van alle aandacht die Peter op school krijgt, maar raakt ook van slag wanneer Josh opnieuw opduikt. Haar liefdesgevoelens voor hem lijken nog niet over te zijn. Netflix zette eerder een trailer online om vast een voorproefje te geven.

1 Video Bekijk hier de trailer van To All the Boys: P.S. I Still Love You

Nieuwe gezichten

Vrijwel de volledige cast uit het eerste deel keert terug, maar er verschijnen ook nieuwe acteurs. Zo speelt 13 Reasons Why-acteur Ross Butler mee als de beste vriend van Noah Centineo's personage Peter. Leuk weetje: de twee zijn in het echt ook goede vrienden. Daarnaast is Jordan Burtchett, die in het eerste deel heel kort de rol van John op zich nam, nu vervangen door musicalster Jordan Fisher.

Eerste reacties zijn positief

Filmliefhebbers lijken positief te zijn over de nieuwe romcom. Uit de score van Rotten Tomatoes blijkt dat 72 procent van de critici een positieve recensie schreef over To All the Boys 2. Niet alle recensenten vinden hem even goed als het eerste deel, maar het lijkt erop dat zeker de fans niet teleurgesteld zullen zijn.

Boekenreeks opnieuw uitgebracht

To All the Boys I've Loved Before: P.S. I Still Love You is gebaseerd op de tweede bestseller uit de reeks van auteur Jenny Han. Net als bij het eerste deel volgt de film het boek niet volledig. Wie geïnteresseerd is in het originele verhaal, kan nu ook het boek kopen met actrice Lana Condor op de cover.

Derde deel inmiddels opgenomen

Han schreef een trilogie, dus rijst de vraag of er ook een derde filmdeel zal komen. Het bevestigende antwoord daarop kwam vorige zomer. Inmiddels is de romcom al opgenomen en wordt er gewerkt aan de postproductie. Er is nog geen officiële releasedatum voor To All the Boys I've Loved Before: Always and Forever, Lara Jean.