Nadat Netflix vorig jaar Oscar-genomineerde films als The Irishman en Marriage Story uitbracht, kan er worden uitgekeken naar de producties die dit jaar verschijnen. De streamingdienst bracht onlangs een eerste lijst met titels naar buiten. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de opvallendste films op een rij.

Mank

Regisseur David Fincher (The Social Network, Se7en) maakte voor Netflix eerder de series House of Cards en Mindhunter. Dit jaar komt hij voor het eerst met een speelfilm voor de streamingdienst. Mank gaat over het schrijfproces van Citizen Kane, het klassieke drama van Orson Welles dat nog altijd wordt gezien als een van de meest toonaangevende films aller tijden. Oscar-winnaar Gary Oldman is gecast voor de hoofdrol.

The Prom

Emmy-winnaar Ryan Murphy (Glee, American Crime Story) regisseert deze tragikomische musical, over een lesbische tiener die door haar school wordt geweigerd om haar vriendin mee te nemen naar het bal. In het conservatieve stadje strijken theateracteurs neer om verhaal te halen. The Prom heeft rollen voor onder anderen Oscar-winnaressen Meryl Streep en Nicole Kidman.

Eurovision

Een mooie titel in aanloop naar het veelbesproken muziekevenement dat dit jaar in Rotterdam plaatsvindt. Will Ferrell (Anchorman) en Rachel McAdams (The Notebook) spelen twee IJslandse muzikanten die dromen van een deelname aan het Eurovisie Songfestival. De regisseur van deze satire tekende eerder voor comedy's als Wedding Crashers en The Change-Up.

Out of the Fire

Nadat Avengers: Endgame in 2019 de best verdienende film aller tijden werd, keert regisseur Joe Russo (zonder zijn broer Anthony) terug als scenarist. Avengers-stuntman Sam Hargrave tekende voor de regie van deze actiethriller. Thor-acteur Chris Hemsworth speelt een huurling die de gekidnapte zoon van een meedogenloze drugsbaron moet bevrijden.

Da 5 Bloods

Regisseur Spike Lee komt na zijn Oscar-winnende undercoverfilm BlacKkKlansman met een verhaal over vier oorlogsveteranen, die terugkeren naar Vietnam om een verborgen schat te vinden. Black Panther-acteur Chadwick Boseman tekende voor de hoofdrol.

To All The Boys: P.S. I Still Love You

In dit vervolg op de highschoolhit uit 2018 zijn Lara Jean (Lana Condor) en Peter (Noah Centineo) officieel een setje. Maar dan dringt een andere liefdesrivaal zich op. Een tweede vervolg op To All The Boys is al in de maak.

The Kissing Booth 2

Ook The Kissing Booth krijgt een vervolg. Elle (Joey King) en Noah (Jacob Elordi) hebben een onvergetelijke zomer achter de rug. Maar hun relatie komt flink onder druk te staan wanneer Noah voor zijn studie naar Harvard vertrekt.

Spenser Confidential

Na eerder te hebben samengewerkt aan actiefilms als Lone Survivor, Deepwater Horizon en Mile 22, slaan Mark Wahlberg en regisseur Peter Berg opnieuw de handen ineen. Wahlberg speelt een ex-agent die intrekt bij een MMA-vechter (Winston Duke uit Black Panther). Samen moeten ze de moord op twee politieagenten zien op te lossen.

The Old Guard

In deze bovennatuurlijke actiefilm voert Oscar-winnares Charlize Theron een team aan van onsterfelijke huurlingen. Maar de ploeg komt in gevaar wanneer blijkt dat er meer onsterfelijken rondlopen. The Old Guard is gebaseerd op de gelijknamige actiestrip.