Het tweede seizoen van de Netflix-serie Sex Education trapte onlangs af met een komische reeks masturbeerscènes. Voor de fanaten die het hele seizoen inmiddels gezien hebben, geeft Superguide in samenwerking met NU.nl nieuwe tips voor soortgelijke titels. Een overzicht van series rondom puberteit, seks en alle worstelingen die daarbij komen kijken.

1. Big Mouth

Te zien op Netflix

Komieken Nick Kroll en Andrew Goldberg lieten zich voor deze animatieserie inspireren door hun eigen zéér ongemakkelijke tienerjaren. We volgen een groepje jongeren dat extreem aan het puberen is. Geplaagd door hormoonmonsters - een soort perverse schouderengeltjes - zien de jongeren hun leven in een chaos veranderen.

2. The End of the F***ing World

Te zien op Netflix

Grimmiger dan Sex Education, maar met dezelfde excentrieke toon. De zeventienjarige James droomt er al jaren van iemand te vermoorden en ziet een buitenkans wanneer hij wegloper Alyssa ontmoet. James besluit zich bij haar aan te sluiten en de moord nog even uit te stellen. Wat volgt is een ontdekkingsreis van twee buitenbeentjes, vol spanning en ongemak. Op Netflix staan inmiddels twee seizoenen.

3. Awkward

Te zien op Videoland

In Awkward volgen we de onzekere en onzichtbare Jenna Hamilton. Na een ongelukkige val breekt ze haar arm, maar iedereen in haar omgeving denkt dat het een zelfmoordpoging was. Het vijftienjarige meisje krijgt ongewild veel aandacht en besluit daar gebruik van te maken. Verborgen liefdes, sexting, worstelingen op de middelbare school: veel elementen uit Sex Education zijn ook in deze serie terug te vinden. Alle vijf seizoenen zijn te zien op Videoland.

4. Skins

Te zien op Netflix

Deze populaire Britse dramaserie focust op de levens van tieners in het rauwe Bristol. Verdeeld over zeven seizoenen komen thema's als seks, drugs, vriendschap, homoseksualiteit en mentale problemen voorbij. In vrijwel elke aflevering staat één personage centraal.

5. Derry Girls

Te zien op Netflix

Ook een Britse serie, over een groep vriendinnen in het Noord-Ierse Derry. De zestienjarige meiden groeien op in The Troubles, een periode waarin sterke verdeeldheid heerste in hun land. Een tragikomische coming-of-ageserie waarin politieke onrust wordt vermengd met tienerdrama.

6. Lovesick

Te zien op Netflix

Dylan komt erachter dat hij chlamydia heeft en besluit contact op te nemen met al zijn eerdere bedpartners. Via flashbacks zien we hoe de relaties zich ontwikkelden. Intussen is er ook aandacht voor de liefdeslevens van Dylans kamergenoten. Lovesick heeft oudere hoofdpersonages dan Sex Education, maar werkt met een vergelijkbare ongemakkelijkheid.

7. Easy

Te zien op Netflix

Voor wie in Sex Education vooral gecharmeerd was door moeder en sekstherapeut Jean, is de serie Easy een aanrader. Deze reeks draait om verschillende personages, vaak koppels, die met herkenbare en frustrerende problemen kampen. Vooral op het gebied van seks, hoewel ook rommelende relaties een belangrijke rol spelen. Inmiddels zijn er drie seizoenen verschenen.