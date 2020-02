Videoland voegde afgelopen week weer een nieuwe lading films en series toe. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de opvallendste titels op een rij.

Series

Kees & Co – seizoen 2

In het nieuwe seizoen van de populaire sitcom speelt Tina de Bruin de rol van schoondochter Coosje, die eerder werd gespeeld door Chantal Janzen. Kees moet bijna alles doen in het huishouden en vindt dat iedereen, inclusief Coosje, wel wat meer de handen uit de mouwen mag steken. Door haar taken een beetje te verdelen kan Kees zelf een baan aannemen in de kantine van de lokale voetbalclub.

De Prijs van Beroemd Zijn

Levens van beroemdheden kennen hoge pieken en diepe dalen. Deze documentaireserie belicht de levens van Prince, Johnny Depp en Robin Williams: mannen die grote successen boekten, maar intussen problematische privélevens hadden. Depp staat nog steeds volop in de aandacht; onlangs waren er nieuwe ontwikkelingen rondom de vechtscheiding met Amber Heard.

Films

Waterboys

Misdaadboekenschrijver Victor (Leopold Witte) en zijn zoon Zack (Tim Linde) worden op dezelfde dag door hun vrouwen uit huis gezet. Omdat Zack geen onderkomen meer heeft, besluit zijn vader hem mee te nemen op boekentour in Schotland. Daar ontdekken ze hun gedeelde liefde voor muziek. Een tragikomisch verhaal over een vader die maar niet volwassen wil worden en zijn zoon die het leven wat minder serieus zou moeten nemen.

Brimstone

De doofstomme Liz (Dakota Fanning) slaat in de negentiende eeuw op de vlucht voor een gewelddadige priester (Guy Pearce), maar vecht terug voor een beter leven. Martin Koolhovens wraakfilm, waar ook Carice van Houten in te zien is, werd in 2016 bekroond met zes Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film.

Gotti

Op feiten gebaseerde film over John Gotti (John Travolta), hoofd van de machtige misdaadfamilie Gambino. Mede door zijn flamboyante persoonlijkheid werd de misdadiger aan het eind van de twintigste eeuw een van de beroemdste gangsters van Amerika.

All Stars

Moderne Nederlandse klassieker over zeven vrienden die iedere zondag hun liefde voor voetbal delen. Ondanks het grote plezier op de grasmat, beginnen ze vanwege hun privélevens uit elkaar te groeien. In aanloop naar een grote jubileumwedstrijd leren de jongens elkaar en de waarde van hun vriendschap kennen. All Stars kreeg later een eigen televisieserie en in 2011 een vervolgfilm.

