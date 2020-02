Er zijn uiteenlopende nieuwe titels te vinden op Netflix, maar de streamingdienst heeft intussen ook een grote schoonmaak aangekondigd. Binnenkort zullen er 65 titels niet meer te vinden zijn, waaronder Schindler's List, Jack the Giant Slayer en Rokjesdag. NU.nl zet in samenwerking met Superguide alle films en series op een rij.

Naast bovengenoemde titels, staan onder meer dansklassieker Footloose en de Nederlandse romcom All You Need is Love op het verwijderlijstje van Netflix. Ook de pinguïnfilms Happy Feet Two en Surf's Up zijn over een paar dagen niet meer te zien. Bekijk hieronder de 44 films en series die deze week van Netflix verdwijnen.

25 februari:

211

Gotti

Regresión

26 februari:

Dirty John: The Dirty Truth

Jem and the Holograms

27 februari:

All You Need Is Love

Be Here Now

Escape Plan 2: Hades



28 februari:

Footloose

My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks

29 februari:

About a Boy

Big Daddy

Casper

Blue Mountain State: The Rise of Thadland

Deathgrip

Dicte

Figaro Pho

Hans Zimmer: Live in Prague

Happy Feet Two

How High

Hot Bot

Jack the Giant Slayer

Jake's Buccaneer Blast

Last Action Hero

LEGO: Elves

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu: Way of the Ninja

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu: King of Shadows

Nise: The Heart of Madness

Operation Avalanche

Revelations

Schindler's List

Sucker Punch

Surf's Up

Sustainable

Velvet

Ugly

Wissper



1 maart:

Danny Says

For Grace

The Light Between Oceans

Mees Kees Langs de Lijn

Rokjesdag

Sleepless

De Tweeling

Meer titels na volgende week

Na deze week is Netflix nog niet klaar. De volgende 21 titels staan ook op de planning.

8 maart:

Conni

Nijntje: Kleuren, Cijfers en Vormen

Nijntje Langere Verhalen

Nijntje en Vriendjes

Kikker en Vriendjes

Ontdek de Wereld met Nijntje

9 maart:

Metallica: Some Kind of Monster

11 maart:

Ainsley Eats the Streets

Encounters With Evil

Mega Food

Money for Nothing

Nightmare Tenants, Slum Landlords

14 maart:

Little Lunch

Space Racers

17 maart:

Huntik

SamSam

22 maart:

Big Dreams, Small Spaces

Fake or Fortune

Mary Portas: Secret Shopper

Monty Don's French Gardens

Monty Don's Italian Gardens

