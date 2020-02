Na de recente release van de fantasyserie Locke & Key op Netflix ben je misschien wel op zoek naar meer van dit soort reeksen. NU.nl tipt in samenwerking met Superguide zes series van verschillende streamingdiensten.

Stranger Things

Te zien op Netflix

Inmiddels zijn er drie seizoenen van deze populaire Netflix-reeks verschenen. De serie gaat over een groepje tieners dat in de jaren tachtig ontdekt dat hun stad wordt geteisterd door bovennatuurlijke krachten. Een nostalgische mix van horror, comedy en jeugdfilm, waar inmiddels een vierde seizoen van in de maak is.

The Haunting of Hill House

Te zien op Netflix

De makers van Locke & Key genoten al wereldwijde bekendheid door het uitbrengen van de Netflix-serie The Haunting of Hill House. In deze horrorserie betreden een vader en zijn vijf kinderen een oud landhuis waar vreemde en gruwelijke dingen blijken te gebeuren.

The Umbrella Academy

Te zien op Netflix

Ex-studenten met bovennatuurlijke krachten keren terug naar hun oude landhuis nadat hun adoptievader op mysterieuze wijze overleden is. Een premisse die wellicht lijkt op die van Locke & Key, maar volkomen anders uitpakt.

A Series of Unfortunate Events

Te zien op Netflix

Na het overlijden van hun steenrijke ouders trekken drie kinderen van pleeggezin naar pleeggezin. Veilig zijn ze echter niet, want de boosaardige en zeer vindingrijke graaf Olaf zet alles op alles om de erfenis op zijn naam te krijgen. Intussen ontdekken de kinderen dat hun ouders er een geheimzinnig leven op na hielden. Neil Patrick Harris krijgt met deze fantasievolle reeks de lachers op zijn hand.

His Dark Materials

Te zien op HBO

Lyra Belacqua leeft in een alternatieve versie van Engeland waar mensen hun ziel delen met zogenoemde Daemons, die eruitzien als dieren en met ze meelopen. Belacqua ontdekt via haar vader dat er nog veel meer werelden bestaan, maar dat het almachtige Magisterium dat geheim verbergt. His Dark Materials werd gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks. In 2007 verscheen er al de verfilming The Golden Compass, hoewel die slechts het eerste deel van de serie besloeg.

Chilling Adventures of Sabrina

Te zien op Netflix

Tienerheks Sabrina had tussen 1996 en 2003 al een komische televisieserie, maar deze nieuwe versie is een stuk duisterder. Als halfmens en halfheks worstelt de titelpersoon met demonen en mysterieuze vloeken. Onlangs verscheen het derde seizoen op Netflix. Het vierde seizoen wordt naar verwachting eind 2020 uitgebracht.