Kijktips Hoe is het nu met de oud-Mollen van Wie is de Mol? Slideshow Infographic Video Ruim 3,5 miljoen mensen keken afgelopen zaterdag naar de ontknoping van Wie is de Mol?. Het populaire spelprogramma heeft inmiddels twintig seizoenen gehad, waarvan zestien met bekende Nederlanders. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht van alle beroemde Mollen.