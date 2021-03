GroenLinks wil gaan regeren. NU.nl sprak met partijleider Jesse Klaver over onder andere de afleidingsmanoeuvre van de VVD en over het aanpakken van de klimaatverandering, nog altijd het belangrijkste punt voor de partij.

Hoe staat het ervoor met misschien wel uw grootste belofte: Nederland veranderen?

"Nog niet goed genoeg, maar die belofte staat nog steeds."

"Ik dacht vier jaar geleden dat die verandering zou komen als GroenLinks zo groot mogelijk wordt. Nu weet ik dat er meer voor nodig is: progressieve partijen moeten samenwerken, ook na de verkiezingen. Anders laten we ons weer door de VVD tegen elkaar uitspelen."

Wat is er wel veranderd?

"Rutte heeft zijn beleid verder doorgetrokken. Dat betekent meer afbraak van de zorg en te weinig klimaatmaatregelen. Nederland is klaar voor verandering."

Op basis waarvan denkt u dat?

"Op basis van het gevoel dat ik krijg uit de samenleving. Mensen accepteren het niet langer dat de huren explosief stijgen, zij zien in dat het tekort aan woningen geen natuurwet is maar het gevolg is van tien jaar VVD-beleid."

"Er is behoefte om het rechtse beleid van de afgelopen jaren naar links te trekken. Dat proef je aan alles."

Dat is in geen enkele peiling terug te zien. Rechtse partijen scoren al jaren beter dan de linkse. Misschien spreekt u vooral mensen die toch al op u zouden stemmen?

"Rechtse partijen zoals de VVD en CDA nemen linksere standpunten in. Ik vind dat ongeloofwaardig. De VVD bezuinigd op de uitkeringen."

Als linkse strandpunten inderdaad populairder worden bij rechts, is het dan niet extra frustrerend dat u dat niet politiek weet te verzilveren?

"De kiezer prikt hier de komende week nog doorheen."

Hoe weet u dat?

"Heel veel jongeren krijgen te maken met de woningnood. Die snappen heel goed dat de VVD onze woningmarkt in de uitverkoop heeft gedaan."

"Oud-minister van wonen en VVD'er Stef Blok heeft de hele wereld afgereisd op zoek naar investeerders die onze huurwoningen wilden opkopen. De huren zijn de afgelopen tien jaar met 35 procent gestegen. Kiezers zijn niet gek!"

"Wij dienen deze week een wet in waarmee ook de huren in de vrije sector worden gemaximeerd. Huren zullen dan ook gaan dalen."

Niet alle verhuurders zijn grote investeerders. Er zijn ook kleine ondernemers die een tweede huis aanhouden voor hun pensioen.

"Een huis is geen beleggingsobject, het is om in te wonen. Ik leg deze ondernemers graag uit dat ze wat minder winst kunnen maken op een woning. Jongeren en mensen die gescheiden kunnen zijn kunnen nu geen woning vinden omdat de huren te duur zijn. Wij nemen het voor hen op."

U hebt al vaak aangegeven dat u in 2021 wilt meeregeren. Maakt dat uw onderhandelingspositie na de verkiezingen niet kwetsbaar?

"Ik vertel wat ik wil, dat zie ik als een kracht. Je kunt er strategieën achter zoeken, of het gebrek eraan, maar dat is hoe ik politiek bedrijf."

Is de oppositie nog wel een optie?

"Wij willen regeren. Dat is volstrekt helder. Daarom zetten we in op progressieve samenwerking. Nederland heeft een New Green Deal nodig. We hebben nog tien jaar om de klimaatcrisis echt aan te pakken."

Vier jaar geleden deed u dezelfde oproep. Niet veel later zat D66 in het 'motorblok' met het CDA en de VVD te onderhandelen over een nieuw kabinet.

"Ik heb niet het idee dat het D66 goed is bevallen en ik heb niet het idee dat het ons goed is bevallen."

Is uw morele ondergrens van vier jaar, het opvangen van vluchtelingen in de regio, er nog steeds?

"Wij vinden nog steeds dat je mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet opvangen. D66 zat in de regering, daar zijn de kinderen in Moria niet bij geholpen. Wij zaten niet in de regering, daar zijn de kinderen in Moria ook niet bij geholpen. Dat wil ik een volgende keer anders."

Noemt u dat nog steeds een morele ondergrens?

"De precieze woorden gebruik ik nu niet omdat ik heb gemerkt dat mensen daar aanstoot aan nemen."

Dat is toch een principe?

"Jazeker. Wij zijn een partij met principes. We vinden nog steeds dat je vluchtelingen moet opvangen. Dat lijkt me logisch."

GroenLinks wil meer natuur, meer woningen en er komen al jaren meer mensen bij door immigratie en natuurlijk verloop. Hoe is dat te verenigen?

"We willen de veestapel meer dan halveren, een miljoen woningen bouwen voor 2030 en meer natuur creëren ter grote van de provincie Utrecht. Dat is niet tegenstrijdig, het hangt allemaal met elkaar samen."

"Het is bijna zoals in Star Wars, waarin The Force alles bij elkaar houdt. Doordat we boeren uitkopen, komt er minder bio-industrie in Nederland en krijgen we meer natuur. Daardoor is er minder stikstofuitstoot en kun je meer woningen bouwen."

Hoe kom je aan extra natuur zo groot als de provincie Utrecht? Nederland is niet zo groot.

"We hebben allemaal postzegeltjes natuurgebieden, die kun je met elkaar verbinden. Een van de belangrijkste plekken is de Oostvaarderswold. Dat is de verbinding tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen."

Komt er kernenergie met GroenLinks in de regering?

"Om een kerncentrale tegen te houden, heb je GroenLinks niet eens nodig. Je kunt in Nederland al sinds 2009 een kernencentrale bouwen, er is een meerderheid in de politiek. Waarom staat die centrale er dan nog niet? Het is nu al een van de gebroken belofte van Rutte. Dat doet hij iedere verkiezing opnieuw."

"Ook zonder kernenergie halen we onze klimaatdoelen. Wij verdubbelen de windenergie op zee en leggen alle daken vol met zonnepanelen. Daarmee red je het ook."

"De discussie is een afleidingsmanoeuvre van de VVD voor al die zaken die ze de afgelopen jaren niet hebben geregeld. Grote bedrijven betalen in Nederland nog steeds niet voor hun vervuiling."

Er is toch sinds dit jaar een nationale CO2-heffing?

"Klopt. Die opbrengst is 0 euro omdat er zoveel vrijstellingen worden gegeven. Daar liggen de grote bedrijven echt niet wakker van."

"Voor de VVD is het een taboe om grote bedrijven te laten betalen voor milieuvervuiling. Zolang dat taboe er is, kun je de klimaatverandering niet stoppen."

"Klimaatverandering in rechtse kabinetten gaat altijd over de vraag: hoe kunnen burgers zich aanpassen? Grote bedrijven moeten gaan betalen, dat staat in onze plannen centraal."

"We investeren bijvoorbeeld in groene waterstof. Dat is nodig om te kunnen verduurzamen, daarmee kunnen we koploper worden in de wereld. Dat kan een exportproduct worden. Daar zitten zoveel economische kansen."

Levert vergroening aan het einde van de rit geld op?

"Ja."

Durft u dat te garanderen?

"Ja. Maar zelfs als dat niet zo is, dan zou ik er alsnog in investeren. Het klimaat is boven iedere rekensom verheven."