Slavernijmonument Vlissingen beklad met racistische leuzen, maker doet aangifte

De muur achter het nieuwe slavernijmonument in Vlissingen is beklad met racistische leuzen en op het monument zelf zijn stickers geplakt. Inwoners van het Zeeuwse stadje hadden het monument in de nacht van donderdag op vrijdag geplaatst. De makers doen aangifte van racisme.

Op beelden van Omroep Zeeland is te zien dat op de muur met zwarte verf "2070: blanke minderheid" is geschreven.

Ook staat er "Media is de vijand". Op de straat voor het monument staat "Rechtsstaat is mediastaat". Op het monument zelf werden stickers geplakt. Hierop staat een Nederlandse vlag afgebeeld met de tekst: "Nee tegen omvolking".

Het monument is een initiatief van voorzitter Angélique Duijndam van Keti Koti Zeeland en kunstenaar Zeus Hoenderop. Ze plaatsten het monument zonder vergunning. De gemeenteraad van de Zeeuwse stad had eerder tegen de komst van een slavernijmonument gestemd.

"Het deed me verdriet toen ik dit hoorde", zei Duijndam. "Dit geeft alleen maar aan hoe nodig het is dat we kennisnemen van wat er is gebeurd en dat we in gesprek gaan met elkaar. Samen komen we verder."

'Dit is dieptepunt in de maatschappij'

Hoenderop zegt in een reactie dat hij bij de politie is om aangifte te doen van racisme. "Dit is een dieptepunt voor onze maatschappij", zegt hij. Hij vindt dat mensen een plek moeten hebben om te herdenken dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft. De kunstenaar vindt het heel erg dat mensen zaterdag naar die plek zijn gekomen om vervolgens te zien dat ze "worden uitgescholden".

Volgens Hoenderop is het de bedoeling dat de boel nog zaterdag wordt schoongemaakt. Het monument zelf is weliswaar beplakt met de stickers, maar is niet beschadigd en intact. De politie zei eerder zaterdag de zaak te onderzoeken.

Het monument heeft een zilveren basis, met daarop een goudkleurige kom en er zit een ketting aan, zo omschreef Duijndam vrijdag. Dat is een verwijzing naar de scheepsketting die te horen was als schepen voor anker gingen.

Nederland herdenkt zaterdag afschaffing slavernij

Op 1 juli wordt tijdens Ketikoti de afschaffing van de slavernij herdacht. Naast de nationale herdenking in Amsterdam zijn er in elke provincie activiteiten, herdenkingen met kransleggingen en plengoffers of festivals met theater, dans, muziek en gezamenlijk eten.