Kerken maken vrijdag excuses voor hun rol in slavernijverleden

De samenwerkende kerken in Nederland maken vrijdagavond excuses voor de rol die kerken hebben gespeeld tijdens de slavernij. Dat doen ze tijdens een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Het initiatief komt van de Raad van Kerken in Nederland, een gemeenschap van negentien christelijke kerken en organisaties in Nederland. De dienst wordt gehouden aan de vooravond van Ketikoti, het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op 1 juli.

"Nog niet alle kerken die we nu hebben, bestonden in de tijd van de slavernij", legt een woordvoerder van de raad uit. "Maar veel predikanten van de kerken die wél bestonden, hielden tot slaaf gemaakte mensen of hadden zelf plantages waar die mensen moesten werken."

Bovendien waren er veel slavenhouders die hun praktijken "legitimeerden met de hand op de Bijbel, alsof dat het rechtvaardigde", zegt de woordvoerder. "Wij willen nu bewust rekenschap afleggen voor deze rol die we als kerken hebben gespeeld."

De herdenking vindt bewust plaats met nazaten van tot slaaf gemaakte mensen. De Raad van Kerken in Nederland hoopt dat de kerken kunnen meehelpen aan de "heilzame verwerking van het slavernijverleden".

Volg dit onderwerp volg discriminatie en racisme Blijf met meldingen op de hoogte

Kerken verwachten geen herstelbetaling te doen

In de tijd van de slavernij speelde de rooms-katholieke kerk niet zo'n grote rol in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen. De katholieke bisschoppen hebben onlangs zelf nog een verklaring uitgegeven waarin ze "elke vorm van slavernij" veroordelen.

Voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken in Nederland zei donderdag in het Friesch Dagblad dat hij niet verwacht dat de kerken overgaan tot herstelbetalingen. Daar was wel om gevraagd.

Volgens Van Dartel hebben de kerken daar niet de middelen of de mogelijkheden voor. Hij ziet meer in het vooruithelpen van landen als Suriname, waar veel economische en maatschappelijke problemen zijn.