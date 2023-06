Rapper Akwasi geeft in aanloop naar Ketikoti dinsdag Anton de Kom-lezing

Rapper en schrijver Akwasi geeft dinsdagavond de jaarlijkse Anton de Kom-lezing in het Verzetsmuseum Amsterdam. Hij zal spreken over "verzet, de huidige staat van Nederland en waarom radicale verandering soms nodig is", aldus een aankondiging. "Daarbij blikt hij terug op wat hem in het debat is overkomen en richt hij ook zijn blik op de toekomst."

De lezing is vernoemd naar de Surinaamse antikoloniale schrijver en verzetsheld Anton de Kom (1898-1945). De Kom streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname en zat in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet tegen nazi-Duitsland. Hij overleed in 1945 in een concentratiekamp.

Eerder deze maand bood minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra excuses aan voor het leed dat De Kom en zijn gezin is aangedaan.

Akwasi (1988) mengt zich in maatschappelijke kwesties rond racisme en het slavernijverleden en in 2020 richtte hij Omroep ZWART op. Dat jaar deed hij een uitspraak over Zwarte Piet tijdens een antiracismedemonstratie van Black Lives Matter waar veel reacties op kwamen.

Met lezing wordt aandacht gevraagd voor discriminatie

Akwasi treedt zaterdag ook op tijdens de viering van Keti Koti op het Amsterdamse Museumplein.

De Anton de Kom-lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum en dagblad Trouw. Met de lezing wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie, en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in Nederland.