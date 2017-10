Maak een tussenstop in Utrecht voor jouw volgende kampeervakantie

Van 11 tot en met 15 oktober staat praktisch de hele kampeerbranche bij elkaar op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs.

Het gonst van de activiteiten

Kampeer & Caravan Jaarbeurs biedt veel meer dan alleen ´e dak boven je hoofd’. Er is een complete hal vol handige accessoires. Er zijn proefritten met trekauto’s, campers en caravans en er is een (e-bike) fietsparcours. In de hallen vind je overal gezellige terrassen.

Voor ouders met kinderen is er de Kidsroute. Praktische informatie krijg je in het Kampeertheater. En wil je tussendoor even je hoofd leegmaken? Help dan mee aan de metamorfose van onze adoptie-caravan. Ook de kinderen mogen meepimpen.

Bekijk hier de activiteiten.

Pak een dagje fietsroute en sluit af in de Jaarbeurs

Fietsnetwerk.nl heeft de Kampeer & Caravan Jaarbeurs route. Een traject van zo’n 20 km dwars door hartje Utrecht. En al kom je onderweg niet zo heel veel natuur tegen, daar staat tegenover dat er wel heel veel bijzondere afstapmomenten in zitten.

Wat dacht je van twee musea, twee molens, twee forten, twee buitenplaatsen, twee kastelen, een bierbrouwerij en de Jaarbeurs? Jaarbeurs is of je start- of eindpunt en dan kan je van woensdag 11 tot en met zondag 15 oktober 2017 direct een bezoek brengen aan de Kampeer & Caravan Jaarbeurs. Want niets is fijner dan op de fiets je volgende vakantie te ontdekken.

Bekijk hier de fietsroute.

Innovatieplein | Innovatieroute

Op het Innovatieplein vind je een overzicht van innovaties, die te zien zijn op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs. Hier staat ook de E-Trailer, de winnaar van de Start-Up Contest.

Wil je alle innovaties live zien? Loop dan vanaf het plein de Innovatieroute. Of breng een bezoek aan het Kampeertheater met elke dag een gevarieerd aanbod over de nieuwste ontwikkelingen, vakantiebestemmingen, reizen met een camper et cetera.

Bekijk hier de innovatieroute.

‘Camperen voor Broekies’

Heb jij ook die droom om ooit zelf met een camper de wijde wereld in te trekken? Maar heb je geen idee hoe je dit kunt realiseren? Ga dan naar het plein ‘Camperen voor Broekies’. Hier laten drie gerenommeerde camperexperts -Weinsberg, Sun Living en Aveco Verzekeringen - je kennismaken met de basics van het ’camperen’).

Kom kamperen midden in Utrecht

Haal je caravan of camper uit de stalling en maak van je bezoek een mini-kampeervakantie. Heb je een vouwwagen of tent? Ook dan ben je van harte welkom. Want op het parkeerterrein van de Jaarbeurs staat 5 dagen lang een pop-up camping.

Praktische informatie

Kaartverkoop via: ticketshop.

Kinderen tot 18 jaar hebben gratis toegang.

Openingstijden

Van woensdag 10 tot en met zondag 15 oktober 2017 van 10.00 tot 17.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht.

tel. 030 - 295 59 11

e-mail: info@jaarbeurs.nl

website: www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl

Bereikbaarheid

Je kunt parkeren op de parkeerterreinen van Jaarbeurs. Wil je overnachten? Regel dan een plek op de NKC Camping. In de Spoordeelwinkel kun je combikaarten (dagretour, inclusief toegang) kopen.