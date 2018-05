Geen brug voor Blauw-Wit

In 1928 werd het Olympisch Stadion opgeleverd om te dienen als thuisbasis van de Olympische Spelen dat jaar in Amsterdam. Dirk Beukeboom en zijn familie moesten daarvoor na twintig jaar wijken met de boerderij vol vee. De vooruitgang is immers onverbiddelijk. De dieren werden gedegradeerd tot broodbeleg en de familie zocht elders onderdak.

Ruim 75 jaar later wordt er hard gewerkt op en rond het Olympisch Stadion. Stadsdeel Oud-Zuid heeft grote plannen en brengt die momenteel ook in de praktijk. Bij het Stadion komt een autobrug en die moet ergens naar worden vernoemd. Door een oproep van het stadsdeel voor een mooie naam kwamen er drie voorstellen: noem dat ding naar Blauw-Wit, de gesloopte boerderij Na Druk Geluk of Jan Wieseman, de materiaalman van het Stadion. Dat de voetbalclub werd genoemd, komt omdat deze jarenlang bekend stond als de Stadionclub .

Het wordt dus de Na Druk Geluk-brug. Het nageslacht van Dirk Beukeboom is bijzonder blij. “Wie weet”, zei een kleindochter in het Amsterdams Stadsblad, “komt er nog een familiereünie bij de opening van de brug.”