Er is één dode gevallen. Honderden brandweermannen werden ingezet om de brand te bestrijden, die werd verhevigd door een stevige wind.

De maand juli is gevaarlijk als het om bosbranden gaat rond Athene. Het is heet en het is de tijd van de zogenaamde ‘meltemi’, een harde seizoenswind uit het noorden. Het is momenteel zo’n 36 graden. De weersverwachtingen voor de komende dagen zijn ongewijzigd. Het is de tweede bosbrand in korte tijd.