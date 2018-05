Voetbal is sex

Simon Kuper heeft ooit in Berlijn gewoond, schrijft hij. Is er dan werkelijk geen plek meer op deze wereld waar deze journalist niet heeft gewoond? In Leiden, Amsterdam, Londen, Berlijn dus, Parijs – weet ik het. En als ik hem eens een mail stuurde, stond er in zijn antwoord altijd wel iets als: ‘Groeten uit Albanië’ of ‘Ga zo weer Siberië bekijken.’ Maar goed: die verhuisdrift maakt van hem dan ook zo’n bijzondere journalist, uniek in zijn soort.

Anyways, Simon schrijft: ‘Tijdens het WK vorig jaar vond ik op een dag de straat waar ik in Berlijn heb gewoond. In mijn herinnering was het een saaie, grauwe plek waar nooit iemand met elkaar praatte. Toen ik er vijftien jaar later terugkwam, duurde het even voor ik er zeker van was dat het echt dezelfde straat was. Er wapperden vlaggen uit alle huizen, Duitse vlaggen, maar ook vlaggen van allerlei andere landen. Overal speelden kinderen, hoewel er gezegd wordt dat Duitsers geen kinderen meer krijgen. Het leek alsof het WK het land gelukkig had gemaakt.’

Het kan dus: voetbal kan mensen gelukkig maken en zorgen voor een babyboom. Kuper: ‘Afgelopen zomer gebeurde er iets bijzonders. In Berlijn bijvoorbeeld werden in maart 2007 20 procent meer baby’s geboren dan in maart 2006. Het is moeilijk te zien wat het gevolg was van de nachtelijke feeststemming en wat van de aantrekkende Duitse economie of de premie voor ouderschap. Ik moet toegeven dat het geboortecijfer al vóór maart omhoog vloog. De meeste experts zeggen dan ook dat deze nieuwe vruchtbaarheid niets te maken heeft met het WK.’

Hoe dan ook: Duitsland is een stuk gelukkiger geworden en daar ben ik al blij mee. En misschien moet het land maar niet heel veel groter worden, want anders moeten we het wéér splitsen. En dat zou desastreus zijn, want Duitsers winnen altijd in de laatste minuut. Daar kan Oranje last van krijgen.

Stel je eens een dreigende poule-indeling voor van het EK van 2012: Nederland, Duitsland 1, Duitsland 2 en Duitsland 3. Drie teams die in de laatste minuut van ons winnen. Dat is pas Scheiße!

Gewoon één land blijven dus, maar dan wel een gelukkig land.